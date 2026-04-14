Potrivit reprezentanților ISU Dobrogea, flăcările se manifestă la un apartament situat pe Aleea Umanității, la numărul 14. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta deja generalizat la nivelul imobilului (regim de înălțime P+2), existând informații preliminare potrivit cărora mai multe persoane ar fi surprinse în interior.

Având în vedere amploarea evenimentului, a fost activat Planul Roșu de Intervenție. Toate resursele medicale disponibile din județ au fost direcționate către locul intervenției, pentru acordarea primului ajutor și transportul eventualelor victimelor.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dobrogea” a trimis la fața locului mai multe autospeciale de stingere cu apă și spumă, autoscări și echipaje SMURD.

Prioritatea pompierilor a fost evacuarea locatarilor. Din primele informații, mai multe persoane au primit îngrijiri medicale pentru atacuri de panică sau ușoară intoxicație cu fum, însă nu au fost raportate decese până la această oră.

Deși o anchetă oficială va fi deschisă după lichidarea completă a focului, primele ipoteze indică fie un scurtcircuit electric, fie utilizarea necorespunzătoare a unui aparat de gătit/încălzit.

