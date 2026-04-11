Această „urgență culinară” a transformat-o într-o veritabilă vitezomană pe drumurile publice, însă agenții nu au acceptat motivul, considerând gestul o iresponsabilitate la volan, potrivit CT100.

Record de viteză pe DN 38, în județul Constanța: vineri seaară, o șoferiță a fost prinsă de radar cu 176 km/h. În încercarea de a-și justifica fapta, femeia le-a explicat polițiștilor din Mangalia că se grăbea să ajungă acasă pentru că a uitat cozonacii în cuptor. Deși motivul a fost unul inedit, viteza excesivă i-a adus sancțiuni drastice chiar în ajunul sărbătorilor.

Polițiștii însă nu s-au lăsat impresionați și au sancționat-o pe femeie. Șoferița s-a ales cu permisul suspendat pentru 4 luni și cu o amendă ce depășește 1.800 de lei. Autoritățile au punctat cu umor că banii de amendă ar fi fost suficienți pentru a cumpăra aproximativ 20 de cozonaci gata copți, evitând astfel cursa nebunească pe DN 38 care a lăsat-o acum pieton.

„Indiferent cât de tare „crește” aluatul, vă rugăm să nu lăsați și viteza să crească peste limită. Cozonacul se savurează în familie, nu pe radar”, au transmis reprezentanții Poliției.

