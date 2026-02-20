Adolescenta de 15 ani a fost găsită la Craiova după opt zile de căutări

O adolescentă de 15 ani, dispărută în Germania și căutată la nivel internațional din 12 februarie 2026, a fost găsită joi de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Dolj într-o locuință din municipiul Craiova, informează Gazeta de Sud.

Minora, originară din județul Suceava și posesoare a dublei cetățenii, a fost preluată de reprezentanții DGASPC Dolj. Familia adolescentei ar fi anunțat dispariția încă din cursul zilei de 10 februarie.

Familia sa și autoritățile germane au fost informate de această descoperire. În declarațiile oferite polițiștilor, fata a precizat că nu a fost victima vreunei infracțiuni în perioada în care a fost plecată.

Adolescenta dispărută, a fost văzută pentru ultima dată într-o gară din Koln, Germania. Mama fetei, disperată de dispariția copilului său, a postat anterior pe Facebook un mesaj emoționant:

„Nu vă doresc să ajungeți în punctul în care eu sunt. La câte fac și la câte am făcut să o pot aduce pe Denisa acasă… pentru că este o săptămână de când eu nu dorm, nu mănânc, nu mai știu… sunt ca un robot, nu mai gândesc”, a transmis mama acesteia la momentul dispariției, potrivit Monitorul de Suceava.

De ce ar fi fugit adolescenta de 15 ani din casa din Germania

Conform primelor informații, fata ar fi plecat din Belgia, unde locuia cu familia, după o ceartă cu părinții.

Mama Denisei a povestit că fiica sa nu și-a luat nici haine, nici documente atunci când a plecat, iar ultimul apel telefonic cu ea a fost marcat de lacrimi și frică.

„Era foarte speriată, plângea, mi-a spus că nu este bine și s-a închis telefonul”, a spus mama.

Autoritățile continuă ancheta pentru a stabili circumstanțele exacte ale dispariției și ale traseului parcurs de adolescenta de 15 ani din Germania până la Craiova.

În urmă cu doar câteva săptămâni, un copil a dispărut dintr-un parc din Sectorul 2 din București. Minorul a fost găsit după mai bine de trei ore, după ce autoritățile au trimis mesaj RO-Alert. Băiețelul a fost recunoscut de un șofer STB care a alertat autoritățile.

