Copilul de 11 ani, dat dispărut în București, a fost găsit: este în afara oricărui pericol

Copilul de 11 ani dispărut în București a fost găsit

UPDATE: Minorul în vârstă de 11 ani, dispărut în sectorul 2, a fost găsit la scurt timp de la emiterea mesajului RO-Alert, după cum informează Poliția Capitalei. Băiatul se afla în afara oricărui pericol.

„Mulțumim reprezentanților mass-media pentru mediatizarea rapidă a cazului, precum și cetățenilor care au oferit informații și sprijin în demersurile desfășurate”, a transmis instituția.

Un copil de 11 ani a dispărut în București

ȘTIREA INIȚIALĂ: Este alertă în București, după ce un copil de 11 ani a dispărut. Trifu Gheorghe, un minor de 11 ani, a fost raportat dispărut pe 24 ianuarie 2026, după ce a plecat dintr-un parc din sector 2 și nu a mai revenit. Poliția Capitalei a fost sesizată la ora 18.30.

Copilul are 1,35 m înălțime, cântărește 40 kg, are părul negru, ochi căprui și purta o geacă gri, pantaloni albaștri și ochelari negri.

Minorul în vârstă de 11 ani, Trifu Gheorghe, dispărut în București

Autoritățile au emis mesaj RO-Alert

În cursul serii de sâmbătă, 24 ianuarie 2026, autoritățile au transmis și un mesaj RO-Alert bucureștenilor. Aceștia cer populației să transmită orice informație legată de minorul de 11 ani prin apel la 112.

„La data de 24.01.2026, ora 18:30, Poliția Capitalei a fost sesizată cu privire la dispariția minorului Trifu Gheorghe în vârstă de 11 ani din București, Sector 2. Semnalmente: 1,35 m, 40 kg, păr negru, ochi căprui; Îmbrăcăminte: geacă gri, pantalon albastru, ochelari negri. Orice infomație va fi transmisă la 112”, scrie în mesajul RO-Alert.

Mesajul RO-Alert trimis în București, după dispariția copilului de 11 ani

