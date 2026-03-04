Ce prevedea proiectul inițial al celor doi antreprenori care voiau să deschidă parcul de rulote din Valea Fetii

Doi antreprenori din Craiova au dorit să amenajeze un parc de rulote și camping în zona Valea Fetii, dar inițiativa lor a fost blocată de Primăria Craiova. Conform certificatului de urbanism emis de municipalitate, terenul de aproximativ 1.000 mp se află într-o zonă cu interdicție temporară de construire, potrivit Stiricraiova.ro.

Deși planul inițial al proprietarilor nu presupunea construcții propriu-zise, ci doar parcarea rulotelor și instalarea corturilor pe iarbă, aceștia trebuie să elaboreze un Plan Urbanistic Zonal (PUZ) sau un Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) pentru a reglementa utilizarea terenului ca zonă de camping și recreere.

Ce a răspuns Primăria Craiova la solicitarea celor doi bărbați

Potrivit presei locale, Primăria Craiova a blocat inițiativa pe motiv că în zona se află în prezent sub o interdicție temporară de construire.

„Solicitarea de amenajare parc pentru rulote, camping, organizare evenimente și activități recreative, amplasare toalete ecologice mobile nu poate fi soluționată favorabil întrucât conform P.U.G. aprobat cu H.C.L. nr. 23/2000 și prelungire valabilitate cu H.C.L. nr. 554/2023, UTR P12, amplasamentul se află situat în zona de parcuri, recreere, turism, cu interdicție temporară de construire până la aprobarea documentației de urbanism P.U.Z./P.U.D.”, se arată în certificatul de urbanism emis de primărie luna trecută.

Bărbații din Craiova au renunțat momentan la proiectul parcului de rulote

Din cauza costurilor ridicate pentru întocmirea PUZ-ului, dar și a incertitudinii aprobării acestuia, antreprenorii au decis să renunțe momentan la proiect.

„Documentația poate fi admisă sau respinsă”, se precizează în documentul emis de primărie, citat de presa locală.

În prezent, proprietarii permit doar accesul prietenilor și vizitatorilor care doresc să organizeze picnicuri sau să petreacă timp în natură.

Craiova nu dispune de un parc de rulote în prezent

Craiova nu dispune în acest moment de locuri amenajate pentru camparea rulotelor, iar interesul pentru astfel de facilități este în creștere. Potrivit presei locale, în timpul târgului de Crăciun organizat recent, mai mulți turiști s-au interesat dacă orașul oferă astfel de spații pentru cei care călătoresc cu rulote.

La acel moment, pe grupurile locale de Facebook li s-au recomandat oamenilor unele parcări mai mari din oraș, cum a fost cea din zona stadionului. Tot în perioada de Crăciun, primăria și autoritățile locale au pregătit mai multe parcări pentru turiștii care urmau să ajungă lan Craiova.

