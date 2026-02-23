Clădirea, cu o suprafață construită desfășurată de 245 mp, este evaluată pentru licitație la 155.197 lei (echivalentul a 30.465 euro, fără TVA), potrivit raportului întocmit de evaluator, relatează publicația locală Știri Craiova.

„În urma analizelor şi calculelor efectuate, s-a obţinut pentru preţul de vânzare prin licitaţie a imobilului construcție cu suprafața construită desfășurată de 245 mp, o valoare totală de 155.197 lei, echivalent a 30.465 euro”, conform evaluatorului.

Terenul de 492 mp din acte (412 mp conform măsurătorilor) nu va fi vândut la pachet. Dreptul de superficie asupra acestuia a fost estimat la 53.698,86 lei pe an (10.540,97 euro/an), adică 2,13 euro/mp/lună.

Consiliul Local Craiova a aprobat, în ianuarie 2026, vânzarea prin licitație publică a construcției, împreună cu dreptul de superficie pentru o perioadă de 25 de ani.

„Casa cu copaci”, o clădire construită la începutul secolului XX, a aparținut unui negustor grec, dar a ajuns în proprietatea Primăriei Craiova. Conform publicației locale Gazeta de Sud, a fost lăsată în paragină de-a lungul timpului.

După ce moștenitoarele negustorului grec, două fiice care au emigrat în SUA, nu au revendicat proprietatea, aceasta a intrat în administrarea Primăriei Craiova prin Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ.

În timpul comunismului, clădirea a servit drept magazin cu unelte din metal, iar în 1989 a fost parțial demolată, și a rămas într-o stare avansată de degradare. În 2017, Primăria și-a exprimat intenția de a reabilita clădirea, însă planurile au fost amânate din cauza disputelor juridice care au început în 2018.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE