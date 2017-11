Jacob Thompson, un băiat în vârstă de nouă ani, adoră perioada sărbătorilor de iarnă, însă el nu se va mai bucura de niciun Crăciun. Băiatul suferă de cancer, iar doctorii i-au spus că mai are de trăit cel mult o lună. Micuțul s-a gândit apoi la ultima sa dorință și a anunțat că vrea să primească scrisori de Crăciun de la cât mai multe persoane.

Jacob a avut parte de un destin foarte dur. La vârsta de cinci ani, el a fost diagnosticat cu neuroblastom, o formă de cancer care se dezvoltă în celulele nervoase ale corpului și care afectează copiii, find extrem de dificil de tratat. Jacob a încercat să învingă boala. S-a luptat cu ea în ultimii patru ani, însă nu a reușit. Ajuns din nou la spital, în statul american , doctorii i-au spus că mai are doar o lună de trăit.

În fața acestei vești teribile, băiatul a realizat că nu va mai apuca să trăiască niciun Crăciun, așa că și-a dorit să mai simtă încă o dată emoțiile apropierii acestei sărbători.

Astfel, familia lui a creat o pagină unde i-a îndemnat pe oamenii din întreaga lume să-l ajute să celebreze Crăciunul mai devreme anul acesata și să-i trimită scrisori.

„Jacob adoră perioada sărbătorilor de iarnă și vrem să știe că dorințele de Crăciun devin reașlitate și că sunt oameni în întreaga lume cărora le pasă”, a spus mama lui pentru GoodHousekeeping.com.

Mulți oameni au început deja să-i trimit mesaje de încurajare. Totodată, mulți oameni au reacționat pe rețelele de socializare. Printre aceștia se numără și actrița Anna Kendrick.

I was born in this hospital. I'm sending a card your way Jacob you handsome devil. https://t.co/yt9EC9WjAL

— Anna Kendrick (@AnnaKendrick47) November 3, 2017