A strâns bani din bursă și alocație

Totul a început dintr-o simplă curiozitate, după ce a văzut mai multe albine în grădină. Apoi a găsit lăzile vechi ale bunicului său, care a avut cândva o stupină.

„Pur și simplu mi-au stârnit curiozitatea și mi-am dorit foarte mult să am stupi”, a povestit Codrin.

Pentru a-și îndeplini visul, adolescentul nu a cerut ajutor financiar, ci a economisit fiecare leu: „Am pus deoparte o mare parte din banii pentru apicultură”.

Astfel, a reușit să adune 1.000 de lei, sumă cu care și-a cumpărat două familii de albine.

Primul test: înțepăturile nu l-au oprit

Drumul nu a fost ușor. Când a mers să cumpere albinele, a fost pus la încercare chiar de vânzător.

„M-a pus să le ating pe toate. Le-am ținut în mână ca să le ajut să se ridice pe urdiniș, dar m-au înțepat destul de tare. Nu m-am lăsat descurajat și nu mi-am pierdut speranța că aș putea face asta pe viitor”, a spus el.

„Zumzetul lor este foarte plăcut”

Codrin are 17 ani și jumătate și este elev în clasa a XI-a la profil Matematică-Informatică și face naveta între oraș și satul de lângă Bârlad, unde are stupii. Acesta este și membru al echipei de robotică CyLiis, care a câștigat mai multe premii.

„Toamna, iarna și începutul primăverii nu prea trebuie să fii atât de prezent. Trebuie doar niște verificări regulate”, a explicat el.

În weekend, se ocupă de albine și verifică starea stupilor.

Pentru Codrin, apicultura nu este doar o activitate, ci și o formă de relaxare.

„Când sunt printre albine și stupi mă simt foarte relaxat. Vara, dacă este extrem de cald, prefer să stau sub copac, lângă stupi decât să stau în casă, și să fac afară orice activitate pe care aș fi făcut-o în casă. Este foarte liniștitor! Mă simt foarte foarte bine în preajma lor, este o experiență de neegalat. Zumzetul lor este foarte plăcut”, a declarat tânărul.

Planuri mari: vânătoarea de albine sălbatice

Elevul nu vrea să se oprească aici. Își dorește să ajungă la zece stupi și să transforme pasiunea într-o mică afacere.

„Mi-am dorit să fac o activitate care necesită ceva mai multă muncă și, în același timp, să simt că aș putea avea și niște rezultate materiale, nu doar teoretice, la școală, la olimpiadă sau concursuri. Am vrut să fac o activitate mai aproape de viața satului românesc”, a mai spus Codrin.

El ar vrea ca în această primăvară să cumpere două-trei roiuri de albine, dacă îi ajung banii.

Are și un plan de rezervă: vânătoarea de albine sălbatice din pădure. 

Băiatul s-a interesat despre asta, a discutat cu foști apicultori din sat care i-au confirmat că e o metodă viabilă. 

„Nu am nimic de pierdut”, a spus el, convins că se va descurca.

Premiu internațional pentru „stupina inteligentă”

Pasiunea pentru albine s-a îmbinat perfect cu cea pentru tehnologie. Codrin a creat un sistem electronic care monitorizează stupii și ajută la combaterea bolilor.

Mai exact, un senzor amplasat sub stup, generează căldură, fără a afecta albinele, pentru a distruge  acarianul Varroa destructor, care dă una din cele mai grave boli ale acestor insecte, varoza.

De asemenea, acesta monitorizează microclimatul din stup, cu senzori de temperatura si umiditate.

„Ideea proiectului meu a pornit de la faptul că mi-am dorit să îmbin fizica cu pasiunea mea pentru apicultură”, a explicat el.

Cu proiectul ApiSAVE, , elevul a reprezentat România la Festival of Engineering, Science and Technology (IFEST) din Tunisia, unde a obținut medalie de bronz.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
De ce victoria lui Peter Magyar nu-l ajută pe Volodimir Zelenski. Transcarpatia, punctul fierbinte dintre Budapesta și Kiev
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

