Admitere la Harvard după un proces extrem de competitiv

Cristian Coceangă, elev în clasa a XII-a la Liceul Teoretic „Decebal”, va studia Științe Politice începând din toamna acestui an la prestigioasa universitate Harvard.

Admiterea la Harvard presupune un proces riguros, în care nu doar rezultatele academice contează, ci și activitățile extracurriculare, personalitatea și impactul social.

Cristian a început pregătirile încă din clasa a XI-a, construindu-și atent profilul.

„De vreo doi ani am început să lucrez intens, cumva să-mi creez profilul. Am avut o comunitate în spate care m-a ajutat”, a declarat Cristian pentru Euronews România.

Deși scorul său SAT nu a fost perfect, universitatea a apreciat autenticitatea și implicarea sa.

De altfel, instituția l-a invitat anterior la un program de vară, suportând integral costurile de transport și cazare.

Harvard îi oferă acum o bursă completă care acoperă toate cheltuielile, în valoare de peste 1,3 milioane de dolari.

Pasiunea pentru politică și lupta împotriva dezinformării

Drumul său a început dintr-o pasiune pentru statistici și procese electorale.

„De când eram în generală, îmi plăcea să am note bune, veneau cu ele laudele și mă simțeam bine când reușeam. În liceu, mi-am descoperit pasiunea pentru politică. Eram mereu interesat de statistici, de rezultate la vot, de procente. Când au venit rundele de alegeri, am simțit că aceea este zona mea”, a povestit băiatul.

Din această pasiune a luat naștere platforma „Politică pentru Toți”, un proiect educațional destinat tinerilor, care explică mecanismele politice și combate dezinformarea.

Experiențe internaționale și performanțe de top

Cristian s-a remarcat și la nivel internațional:

„Am călătorit în primul rând în țară pentru Parlamentul European de Tineret, European Youth Parlament dar am fost și în Statele Unite am fost primul român acceptat la Notre Dame Leadership seminars care este unul din cele mai prestigioase programe de vară”, a mai spus tânărul.

Proiectul său despre „violența epistemică” a fost premiat, iar cercetările realizate alături de profesorul Alexandru Giboi i-au consolidat candidatura.

Vestea cea mare: „ Îmi venea să plâng”

Rezultatul admiterii a venit într-un moment încărcat de emoție.

„Eram cu prietenii la ora 1 noaptea când am aflat. Îmi venea să plâng, am țipat de bucurie, a fost un moment uimitor pentru care sunt extrem de recunoscător”, a povestit Cristian.

Reacțiile celor din jur nu au întârziat să apară.

„Am fost super uimiți toți, foarte mândri de el, logic, ne-a luat plânsul de bucurie. Este un American dream (vis american n.red) cum se spune, vezi numai în filme, e ceva fenomenal”, a mărturisit Andreea Rădulescu, colega lui Robert.

Succesul său nu ar fi fost posibil fără susținerea profesorilor. Elevul a menționat-o pe Sezen Cherim, profesoara de limba engleză care l-a coordonat la concursurile de public speaking, dar și pe diriginta sa, Iordache Mihaela, pentru sprijinul constant.

Directoarea liceului, Liliana Svinarciuc, l-a descris drept: „Un copil extraordinar, un copil care se implică, îi place competitivitatea, îi place să lucreze în echipă foarte mult și ne-a bazat tot timpul aproape în toate proiectele a participat, eu spun că suntem așa o mica cărămidă așezată la viitorul lui”.

Deși va studia în Statele Unite, Cristian spune că nu își dorește să rămână definitiv acolo.

„Îmi iubesc țara și vreau ca la un moment dat să mă întorc. Am ales să plec pentru educația diferită, pentru modul în care pot continua drumul de a mă descoperi pe mine însumi.”

La sfârșitul lunii august, Cristian va pleca în SUA, pentru a începe cursurile la Universitatea Harvard.

„Felicitări! Suntem încântați să te anunțăm că ai fost admis de Comisia de admitere în promoția 2030 a Harvard College. Te așteaptă o experiență universitară transformatoare. ”, scrie în mailul primit de Cristian, de la celebra universitate, care îi oferă o bursă completă, ce acoperă toate cheltuielile.

Un vis început într-o sală de clasă din Constanța continuă acum la Harvard, un parcurs care pare desprins „din filme”.

