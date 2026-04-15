Unde nu se folosește deloc cardul

În orașele Darabani și Săveni, toate plățile către Trezorerie au fost făcute în numerar în 2025. Practic, nu a fost înregistrată nicio tranzacție electronică.

Datele aparțin Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice (DGRFP) Iași și arată un decalaj major între localități în ceea ce privește digitalizarea plăților.

La nivelul întregii regiuni Nord-Est, situația nu este cu mult mai bună. Din totalul de aproximativ 3,84 miliarde lei încasați de unitățile Trezoreriei doar 369,5 milioane lei au fost plătiți cu cardul, iar restul, peste 3,47 miliarde lei, au fost achitați în numerar.

Asta înseamnă că plățile electronice reprezintă sub 10% din total.

În 2025, au fost emise aproape 666.000 de chitanțe, majoritatea pentru plăți realizate la ghișeu.

Iașul, lider regional la plăți electronice

Județul Iași stă cel mai bine în regiune la capitolul digitalizare:  754 milioane lei încasări totale, din care 128,9 milioane lei plăți cu cardul.

Astfel, aproximativ 17% dintre plăți sunt electronice, cel mai mare procent din regiune.

Municipiul Iași generează cea mai mare parte a acestor tranzacții, cu peste 109 milioane lei încasați prin card.

În alte județe, utilizarea cardului rămâne foarte scăzută, chiar dacă sumele totale sunt mari:

  • Suceava: peste 1 miliard lei încasați, dar doar 60,5 milioane lei cu cardul (aprox. 6%)
  • Neamț și Bacău: sub 10% plăți electronice
  • Botoșani: doar 20,3 milioane lei plăți cu cardul, adică aproximativ 5% din total

Mai mult, Botoșani este singurul județ unde există unități fără nicio plată electronică.

Datele arată că plățile cu cardul sunt concentrate aproape exclusiv în orașele mari:

  • Iași – peste 109 milioane lei
  • Bacău – aproximativ 46,5 milioane lei
  • Suceava – circa 33,3 milioane lei

În schimb, în orașele mici și în mediul rural, numerarul rămâne principala metodă de plată.

