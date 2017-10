Libertatea.ro va transmite LIVE – 360 de grade ultima etapă a campionatului naţional de raliuri, din interiorul maşinii unuia dintre cei mai experimentaţi piloţi, Adrian Grigore, care a povestit că pentru a avea succes în acest sport trebuie să fii dispus să faci multe compromisuri.

„În primul rând trebuie să urmezi o şcoală de pilotaj bună, să înveţi pas cu pas cum se conduce şi cum se controlează o maşină de raliu. Nu are nicio legătură şofatul din oraş cu ceea ce se întâmplă la raliu. Singurele lucruri în comun sunt roţile şi volanul şi cam atât. În plus, ai nevoie de o susţinere financiară destul de mare. Bugetul pe un an în campionatul naţional de raliu este de aproximativ 60.000 de euro, care acoperă piese de schimb, consumabile, cauciucuri, carburant, deplasarea echipei şi multe alte cheltuieli neaşteptate”,povesteşte Adrian Grigore, stând în garaj lângă maşina cu care va concura la Sibiu în ultima etapă a campionatului naţional de raliu.

Pilotul spune că e nevoie de o pasiune nemărginită pentru a avea succes în acest sport, fiindcă mereu apar dificultăţi financiare, probleme neprevăzute care te lasă fără niciun ban, iar cei care nu sunt dedicaţi abandonează.

„Trebuie să fii dispus să faci multe sacrificii i multe compromisuri, foarte multe, pentru a reuşi. Am avut momente în care am rămas fără sponsori, nu am mai avut de unde lua bani, şi am reuşit totuşi să fac rost de finanţare, tocmai fiindcă am o pasiune uriaşă pentru acest sport. Am întâlnit multe cazuri în care piloţi tineri au venit cu elan, au avut rezultate foarte bune, iar la prima problemă au abandonat tot. Deci, sfatul meu pentru cei care se gândesc să facă acest sport este să se gândească foarte bine dacă au pasiunea asta, dacă au în sânge sportul ăsta”, e recomandarea lui Adi Grigore.

Pregătirea pentru o etapă de raliu începe din ziua în care se încheie etapa precedentă, spune Grigore, fiindcă echipa tehnică trebuie să ia automobilul dintr-un capăt în altul la verificat şi trebuie schimbate suspensiile, frânele, cauciucurile şi verificate toate celelalte piese, piuliţă cu piuliţă.

„Echipa tehnică este foarte importantă, fiindcă fără mecanicii care să îmi pregătească maşina înainte de fiecare concurs, nu aş putea face nimic. Cât despre cum se desfăşoară concursul, deşi pare totul foarte agitat, în realitate, totul este foarte calm, foarte bine calculat şi ştim cu toţii exact ce avem de făcut. Doar că facem multe operaţiuni într-un timp foarte scurt la o viteză foarte mare, şi de asta pare, probabil, că e agitaţie”, a mai spus pilotul.