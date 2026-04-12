Escrocherie în familie, la Oradea

Hamza a sustras cardul de credit al surorii sale vitrege în timpul unei vizite la locuința acesteia din Girișu de Criș, sub pretextul că o ajută să-și schimbe abonamentul la furnizorul de energie electrică. Câteva zile mai târziu, el a retras 2.000 de lei de la un bancomat folosind cardul.

Abia după mai bine de o lună, un apel de la bancă a alertat-o pe femeie, aceasta fiind informată că are de plătit o rată de peste 200 de lei pentru o sumă pe care nu o retrăsese.

Potrivit Bihor Online, femeia a decis să meargă la bancă pentru clarificări, dar înainte de asta s-a întâlnit cu fratele său vitreg. Suspectând implicarea acestuia, i-a cerut să o însoțească. Ajunși la bancă, Hamza a recunoscut că a furat cardul, l-a activat și a retras banii.

În aceeași perioadă, tânărul a sustras și un card de cumpărături aparținând cumnatului său, folosindu-l pentru achiziționarea de produse electronice, inclusiv o consolă de jocuri în valoare de peste 1.900 de lei, și pentru a plăti comenzi de mâncare prin curier. Prejudiciul total cauzat cumnatului său depășește 4.900 de lei.

Sentințe și antecedente ale bărbatului din Oradea

Deși Tribunalul Bihor l-a achitat pe Hamza pentru furtul fizic al cardurilor, motivând că fapta s-a prescris, instanța l-a condamnat pentru utilizarea frauduloasă a acestora. Sentința, însă, nu este definitivă. În plus, sora și cumnatul său au renunțat la orice pretenții financiare.

Cu toate acestea, Hamza se confruntă în prezent cu un alt proces la Curtea de Apel Oradea, unde a fost condamnat în primă instanță la 7 ani de închisoare pentru alte infracțiuni de înșelăciune și complicitate la șantaj. Într-un caz, el s-a dat drept comisar de Poliție și a obținut 2.000 de lei de la două persoane, promițându-le organizarea unui așa-zis flagrant delict.

Într-un alt episod, profitând de o vulnerabilitate a sistemului de securitate al unei bănci, a emis carduri pe numele a trei persoane aflate sub tutela unei fundații. Conform anchetatorilor, după ce a retras aproximativ 13.000 de lei, Hamza a ars cardurile pe aragaz pentru a-și șterge urmele.

Mai mult, tânărul a fost implicat într-un caz de șantaj, în care a jucat rolul mamei unui minor folosit de mai mulți indivizi pentru a-l constrânge pe un bărbat filmat în ipostaze compromițătoare alături de copil. Pedepsele din aceste cazuri au fost contopite la sfârșitul anului 2025, rezultând o condamnare totală de 7 ani de închisoare.

În prezent, soarta lui András Hamza se află în mâinile Curții de Apel Oradea, care urmează să decidă asupra recursului depus în dosarul său, potrivit informațiilor furnizate de Bihor Online.

