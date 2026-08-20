Este vorba despre un apartament de 54,8 metri pătrați utili, situat pe strada Nufărului, nr. 27D, bloc PB147, apartamentul 19.

„La adresa din Oradea, str. Nufărului, nr. 27D, bl. PB147, ap. 19, conf. Certif. mostenitor nr.186/12.12.2023, Carte Funciară 152888-C1-U15, apartament 54,80 mp util, teren 16/312 mp, cota 3/16, Carte Funciara 152888 Oradea”, se arată în anunțul ANAF.

Prețul de evaluare este de 37.700 de lei, iar prețul de pornire al celei de-a patra licitații a fost stabilit la 18.850 de lei. Este vorba însă de o parte din apartament, nu de întreg imobilul.

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Licitația are însă o particularitate. Potrivit anunțului ANAF, participanții pot depune oferte sub prețul de pornire, dar nu mai mici de 9.425 de lei, adică 25% din prețul de evaluare.

„La această licitație puteți plasa ofertă sub prețul de pornire al acesteia dar nu mai mică de 9.425 lei (25% din prețul de evaluare)”, se precizează în anunț.

O ofertă sub 18.850 de lei poate duce la adjudecarea imobilului doar dacă există cel puțin doi participanți cu oferte valabile. În acest caz, bunul va reveni celui care oferă cel mai mult.

Dacă există un singur participant, oferta trebuie să fie mai mare decât prețul de pornire pentru ca imobilul să poată fi adjudecat.

Apartamentul are 54,80 mp utili și include o cotă de 16/312 din teren, conform documentelor ANAF. În anunț sunt menționați coproprietari, iar la capitolul sarcini figurează o ipotecă de rangul I în favoarea AJFP Bihor.

Imobilul este scutit de TVA, iar taxa de participare este de 1.885 de lei.

Perioada de publicitate pentru licitație a început pe 19 august 2026, la ora 7.00, și se încheie pe 18 septembrie 2026, la ora 7.00.

ANAF precizează că persoanele care pretind drepturi asupra bunului trebuie să informeze în scris organul de executare înainte de data stabilită pentru începerea licitației.

ANAF a scos la licitație zilele trecute și un apartament de două camere, în comuna Chiajna, o zonă rezidențială populară de lângă București, cu preț de pornire de 339.498,5 lei, redus cu 15% față de evaluarea inițială.

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