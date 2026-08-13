Locuința, situată la etajul 1 al unui bloc cu șapte niveluri, este pe strada Rezervelor, în satul Dudu.

Apartamentul de pe strada Rezervelor, nr. 54, bloc 4, are o suprafață utilă de 58 de metri pătrați, este decomandat, încadrat la confort 1 și dispune de un balcon și o baie.

Construit din beton armat, imobilul este dotat cu lift, iar starea generală a locuinței este descrisă drept „bună”.

Reducerea de 15% a fost aplicată în cadrul celei de-a treia licitații, după ce proprietatea a fost evaluată inițial la 399.410 lei. Prețul de pornire de 339.498,5 lei este scutit de TVA și poate varia în funcție de ofertele primite.

Licitația este organizată de Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București și se desfășoară între 7 și 17 august 2026, conform platformei de licitații ANAF.

Pentru a participa, doritorii trebuie să achite o garanție de 33.949,85 de lei și să se înregistreze online pe platforma ANAF.

Apartamentul va fi predat la aceeași adresă la care se află, în comuna Chiajna, sat Dudu. Mai multe detalii despre această tranzacție imobiliară sunt disponibile pe site-ul ANAF.

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