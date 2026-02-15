Numărul ridicat al sesizărilor arată amploarea degradării infrastructurii rutiere din oraș, unde, practic, nu mai există tronson de drum fără cel puțin o groapă de mari dimensiuni, dificil de evitat de către șoferi.

Dezastrul de pe drumuri afectează grav mașinile

Puțini conducători auto pot spune că nu au trecut prin experiența de a „lua o groapă” și de a suporta ulterior costurile unor reparații. Chiar și cei care circulă zilnic pe aceleași trasee pot fi surprinși de apariția unor noi cratere sau pot fi împiedicați de trafic să le ocolească.

De multe ori, avariile nu sunt vizibile imediat, însă în timp apar defecțiuni care trimit mașina în service. În cazurile grave, impactul cu o groapă adâncă poate însemna tractare pe platformă și reparații costisitoare.

Pe lângă disconfortul financiar, gropile reprezintă și un risc real pentru siguranța rutieră. Îndreptarea jantelor, amortizoare distruse sau alte avarii sunt suportate, de cele mai multe ori, exclusiv de șoferi, care își exprimă nemulțumirea față de administrația locală mai ales în mediul online.

Responsabilitatea administratorului drumului public

Puțini știu însă că legea stabilește clar obligațiile administratorului drumului public, care trebuie să asigure integritatea carosabilului.

Potrivit avocatului Sorin George Botez, în situația în care neîndeplinirea acestor obligații generează pagube participanților la trafic, administratorul este responsabil pentru acoperirea lor.

Despăgubirile pot include nu doar costul reparațiilor, ci și cheltuielile de tractare, transport alternativ, taxa auto și asigurarea obligatorie pe perioada în care autoturismul este indisponibilizat.

Pentru a avea șanse într-o eventuală acțiune în instanță, persoana păgubită trebuie să conserve probele: fotografii de la fața locului, martori, constatarea daunei într-un service autorizat și documente justificative ale cheltuielilor.

În plus, administratorul drumului poate răspunde și contravențional pentru neîntreținerea carosabilului, amenda fiind aplicată de poliție, iar procesul-verbal constituind probă în instanță.

Polița CASCO poate acoperi daunele

În ceea ce privește asigurările, doar polița CASCO poate acoperi astfel de daune. RCA-ul, în schimb, nu despăgubește avariile suferite de propriul autoturism, ci doar pe cele produse terților.

Primele intervenții pentru repararea drumurilor vor avea loc, potrivit anunțului primarului Mihai Polițeanu, după aprobarea bugetului și în funcție de condițiile meteo.

Între timp, Primăria Ploiești a fost sancționată de Poliția Rutieră cu o amendă de 9.000 de lei pentru starea carosabilului din oraș.