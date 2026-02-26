Răzbunare din gelozie

Potrivit surselor judiciare, toți cei trei protagoniști sunt elevi la Colegiul Economic din Ploiești. Cele două fete sunt în clasa a noua, în timp ce băiatul învață în clasa a zecea.

Anchetatorii au scos la iveală un plan de răzbunare bazat pe gelozie și neînțelegeri personale. Tânărul de 16 ani a avut inițial o relație de patru ani cu fata care a devenit agresoare.

După despărțire, el a început o relație cu fata care avea să devină victimă. Ulterior, după ce s-a despărțit și de a doua iubită, băiatul s-a aliat cu fosta sa prietenă pentru a pune la cale atacul din parc.

Filmul atacului

Incidentul a avut loc pe data de 24 februarie. Conform datelor furnizate joi de reprezentanții Poliției Prahova, atacul a fost unul calculat.

Băiatul de 16 ani a fost cel care i-a înmânat fetei briceagul și a asistat impasibil la scenele de violență asupra fostei sale iubite.

Victima a reușit să ceară ajutor prin numărul de urgență 112. La fața locului au intervenit rapid echipaje de poliție și o ambulanță, adolescenta rănită fiind transportată la o unitate medicală din Ploiești pentru îngrijiri de specialitate.

Agresorii, reținuți de polițiști

Oamenii legii au declanșat o investigație complexă și au dispus efectuarea unor expertize esențiale:

O expertiză medico-legală în cazul victimei, pentru a stabili gravitatea rănilor. O expertiză psihiatrică în cazul agresoarei. Aceasta a confirmat că minora a avut discernământ în momentul în care a folosit arma albă.

În baza probatoriului administrat, ambii adolescenți au fost reținuți pentru 24 de ore. Fata este cercetată pentru loviri și alte violențe, iar băiatul pentru complicitate la comiterea faptei.

Cei doi urmează să fie prezentați parchetului competent pentru a se stabili următoarele măsuri legale.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE