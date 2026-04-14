În luna aprilie a acestui an, proiectul se află sub zodia penalităților, iar realizarea Studiului de Fezabilitate (SF) a depășit deja 60 de luni – un termen mult mai lung decât cel necesar pentru construcția propriu-zisă a unei șosele de mare viteză.

Penalități uriașe și termene depășite

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR), care a preluat oficial proiectul de la CNAIR în februarie 2025, a trecut la sancționarea dură a întârzierilor.

În luna martie 2026, CNIR a aplicat amenzi în valoare de 4 milioane de lei firmei de proiectare Consitrans, pe fondul depășirii termenului inițial de predare a SF-ului, care expirase încă din septembrie 2024.

Contractul, finanțat din fonduri europene nerambursabile și atribuit la începutul anului 2021 pentru suma de 46,55 milioane de lei (fără TVA), avea prevăzute termene clare de execuție:

30 de luni pentru revizuirea și completarea Studiului de Fezabilitate.

6 luni pentru Proiectul pentru Autorizarea Executării Lucrărilor de Construire (PAC).

6 luni pentru Elaborarea Proiectului Tehnic de Execuție (PTE).

Disputa costurilor

Istoricul acestui contract este marcat de numeroase controverse și amânări. Inițial, proiectantul a justificat întârzierile dând vina pe informații contradictorii primite de la MApN și Consiliul Județean Prahova.

Ulterior, la finalul lui 2022, fostul ministru Cătălin Drulă acuza firma de soluții tehnice aberante.

Consitrans a propus inițial tuneluri pe aproximativ o treime din traseu. Proiectantul a explicat că soluția protejează mediul și comunitățile locale, însă costul uriaș, de 8-9 miliarde de euro, depășea cu mult posibilitățile de finanțare, fiind considerat inacceptabil.

În 2023, CNAIR a avansat o variantă de compromis de 3-4 miliarde de euro. Pentru a reduce drastic costurile, viteza de proiectare a fost scăzută la 80 km/h (față de standardul de 130 km/h), traseul a fost scurtat la 105 km, iar tunelurile masive au fost înlocuite cu viraje mai strânse.

Blocajul actual

În prezent, proiectul s-a lovit de un nou impas: un dezacord major de natură tehnică și financiară.

Consitrans solicită aprobarea a 132.000 de metri de foraje geotehnice (un volum de patru ori mai mare decât cel ofertat inițial), în timp ce CNIR consideră justificat un maximum de 46.000 de metri pentru această fază a studiului.

Conflictul contractual împinge și mai mult orizontul de finalizare. Oficialii CNIR estimau anul trecut că SF-ul ar putea fi gata la finalul anului 2026, în timp ce reprezentanții Consitrans au declarat recent că documentația ar putea fi predată abia în toamna anului viitor (2027).

Societatea civilă a reacționat dur. Asociația Construim România avertizează că amânările vor genera pierderi economice majore pe termen lung și propune chiar rezilierea contractului cu Consitrans, dacă disputa privind forajele nu este soluționată de urgență.

Valea Prahovei, sufocată de mașini

Conform planului, după ce Consitrans va finaliza Studiul de Fezabilitate, CNIR va decide dacă va continua cu aceeași firmă pentru proiectarea tehnică sau dacă va lansa o nouă licitație pentru proiectare și execuție.

Până în prezent, din întreaga autostradă Ploiești – Brașov a fost construit un singur sector de doar 6,3 km (Râșnov – Cristian), inaugurat în decembrie 2020.

Deși CNIR intenționează să scoată la licitație și tronsonul Cristian – Codlea, problema de fond rămâne: coșmarul traficului și ambuteiajele kilometrice din dreptul stațiunilor de pe Valea Prahovei vor continua să testeze răbdarea șoferilor pentru încă mulți ani.

