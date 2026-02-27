Este vorba despre licitația pentru reabilitarea a 24 de kilometri de rețea primară de termoficare.

„Avem ofertanți pentru cel mai mare proiect de investiții din istoria post-1989 a Ploieștiului. La licitația pentru reabilitarea a 24 km de rețea primară de termoficare au depus oferte trei asocieri: Asocierea Construcții Erbașu (lider) – Energomontaj – IPCT Instalații; Asocierea AVI PROD GRUP – HABAU – AVRIL; Asocierea ELSACO Electronic – SICOR”, a anunțat vineri, pe Facebook, primarul Mihai Polițeanu.

Valoarea proiectului este de peste 41 milioane de euro.

„Este un semnal bun. Există interes real pentru un proiect de peste 41 milioane euro, care va schimba în bine sistemul de termoficare al orașului. Există încredere că licitațiile sunt corecte și nu e avantajat nimeni pe criterii politice”, a mai adăugat primarul municipiului Ploiești.

Urmează etapa de evaluare tehnică și cea financiară, urmând ca apoi să fie desemnată câștigătoarea licitației.

„Modernizarea sistemului de termoficare nu este opțională. Este esențială și crucială pentru costuri mai mici cu gigacaloria și pentru un sistem stabil pe termen lung”, a mai spus Polițeanu.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE