Primarul de la Ploiești vrea să interzică jocurile de noroc

Primarul Mihai Polițeanu susține eliminarea jocurilor de noroc din Ploiești și a anunțat, într-o conferință de presă, că va propune Consiliului Local un proiect în acest sens. Edilul a subliniat că centrul orașului s-a transformat într-o zonă „ciudată, cu accente interlope”.

„Din punctul meu de vedere, jocurile de noroc nu trebuie să mai existe în Ploiești, pentru că este și opțiunea să le duci în anumite locuri dacă decidenții politici, Consiliul Local dorește acest lucru. Opțiunea mea este fermă de scoatere a jocurilor de noroc din Ploiești. (…) Voi propune cel târziu pentru ședința ordinară de luna viitoare acest proiect”, a declarat edilul Ploieștiului, potrivit Agerpres.

Centrul orașului, problematic din cauza jocurilor de noroc

Centrul orașului, marcat de numeroase săli de jocuri de noroc, a devenit o zonă problematică, conform primarului.

„Oricine vede că în centrul Ploieștiului, unde sunt foarte multe săli de jocuri de noroc, a devenit așa o zonă extrem de ciudată, așa cu accente interlope, în care nu te simți sigur și asta trebuie să se schimbe”, a mai explicat Polițeanu.

Ce soluție propune primarul din Ploiești pentru firmele cu jocuri de noroc din oraș

Primarul a menționat că pentru firmele care desfășoară această activitate ar putea fi instituit un termen de grație, între șase luni și un an, pentru a se conforma noilor reglementări.

„Evident că trebuie, e foarte clar acest lucru, trebuie un termen de grație pentru firmele care acum prestează o astfel de activitate în Ploiești”, a adăugat el.

Referitor la impactul financiar, Polițeanu a precizat că eliminarea sălilor de jocuri nu ar afecta bugetul local, deoarece taxele colectate de aceste afaceri sunt direcționate către bugetul de stat.

„Pentru autoritatea locală, tot ceea ce încasează e ca și cum ar încasa dacă au un butic sau altceva. Nu e nicio diferență între un butic și o sală de jocuri de noroc”, a explicat primarul.

Primăriile din Slatina și Brăila interzic jocurile de noroc

Primarii din Slatina și Brăila fac un pas decisiv împotriva sălilor de jocuri de noroc, profitând de noile prerogative legislative acordate administrațiilor locale. Mario De Mezzo, edilul municipiului Slatina, a anunțat miercuri pe Facebook că va propune interzicerea totală a sălilor de jocuri de noroc în oraș.

„Slatina va fi primul oraș liber de păcănele. În momentul în care ordonanța adoptată aseară va fi publicată, voi propune eliminarea tuturor sălilor de jocuri și a păcănelelor din municipiu. Nici o păcănea nu va mai funcționa în Slatina”, a transmis acesta, pe contul său de Facebook.

Decizia primarului vine în urma adoptării de către Guvern a două ordonanțe de urgență care conferă autorităților locale puterea de a reglementa activitatea sălilor de jocuri de noroc. Premierul a explicat că noile măsuri au ca scop descentralizarea, eficientizarea administrației publice și sporirea capacității locale de a implementa politici urbane.

Ce spune primarul din Brăila despre interzicerea păcănelelor în oraș

Similar, Marian Dragomir, primarul municipiului Brăila, dorește să interzică sălile de jocuri de noroc în orașul său. Joi dimineață, edilul a anunțat că va propune această măsură în cadrul Consiliului Local Brăila.

„Am fost ales primar pentru a lua decizii în interesul majorității, nu pentru grupuri de interese”, a declarat Dragomir, anticipând critici din partea celor afectați economic de această măsură.

Acesta a subliniat că industria jocurilor de noroc „exploatează slăbiciunea oamenilor” și a criticat deciziile guvernelor anterioare, care au permis funcționarea sălilor de jocuri de noroc chiar și în perioade de criză, cum ar fi pandemia de COVID-19.

„O fac pentru familiile și viețile distruse, pentru copiii care cresc în lipsuri din cauza dependenței părinților și pentru demnitatea unui oraș care merită mai mult decât iluzii vândute pe bani grei!”, a transmis Dragomir pe rețelele de socializare.

