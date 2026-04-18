Fotografia a fost făcută de un cititor, iar întrebat de jurnaliști despre valiză, Barbu a spus că nu știe marca și nici cât costă.
„E un cadou primit de ziua mea de la familie, la împlinirea a 45 de ani. Nu cunosc marca, nu știu cât costă. O să întreb pe soția mea dacă e original sau copie. E un cadou foarte util pentru că fac foarte multe drumuri la Bruxelles. De altfel, eu sunt singurul ministru care merge în fiecare lună la consiliile UE”, a replicat social-democratul Florin Barbu.
Conform fotografiilor, trolerul este modelul Louis Vuitton Horizon 55, un produs scump al brandului francez, care se vinde cu aproape 5.000 de euro.
Aceasta nu este însă prima situație în care liderii PSD sunt asociați cu obiecte de lux.
În 2024, Marcel Ciolacu, fostul lider PSD, și actualul său succesor, Sorin Grindeanu, au fost văzuți purtând pantofi cu talpă roșie, semnătura celebrului brand Louboutin, fiecare pereche având un preț de aproximativ 1.000 de euro.
Totodată, directorul CFR, Ion Simu, un apropiat al lui Grindeanu, a fost fotografiat recent purtând un ceas Patek Philippe de peste 100.000 de dolari.
În plus, Costel Grojdea, demis recent de ministrul muncii, Petre Florin Manole, folosea un Lamborghini Urus de 300.000 de euro pentru a ajunge zilnic la birou.
Nerasist 18.04.2026, 07:45
Foarte trist, ce putem spune. Știe toată lumea de unde este și că nu a primit-o goala. Pe timpul lui ceașcă dădeam o sticla de țuică la un șofer și ne dădea un butoi de motorina. O țuică la campina și descarca doua tone de grâu. Ce poți da de la stat pentru o sacoșă plina cu ceva mai scump?
