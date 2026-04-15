Aproape 50 de astfel de adăposturi, intabulate recent, urmează să fie aduse la standardele legale, însă autoritățile se lovesc de o problemă frecventă: spațiile au fost transformate de locatari în depozite pentru obiecte personale sau modificate structural fără autorizație.

Termen-limită pentru locatari

Prima etapă a procesului de reabilitare constă în expertizarea tehnică a spațiilor. Pentru ca echipele de specialiști să poată evalua corect situația, asociațiile de proprietari au primit o somație: locatarii trebuie să asigure accesul și să elibereze adăposturile de toate bunurile depozitate (biciclete, borcane cu murături, mobilier vechi etc.) până cel târziu la data de 15 mai 2026.

Acolo unde locatarii au ridicat boxe, pereți despărțitori sau au intervenit asupra instalațiilor, adăpostul trebuie readus la forma inițială.

Dacă asociațiile de proprietari refuză sau ignoră termenul, municipalitatea va interveni cu echipe proprii pentru a demola compartimentările ilegale, aplicând legislația în vigoare.

Autoritățile locale au precizat că, odată aduse la standardele de siguranță, adăposturile vor putea fi folosite în continuare de către locatari pe timp de pace, respectând normele legale.

Câte persoane se pot adăposti în Timișoara

Acțiunea actuală continuă demersurile de inventariere începute de fostul viceprimar Cosmin Tabără, pe fondul izbucnirii războiului din Ucraina.

La acea vreme, din 92 de spații identificate, un singur adăpost era intabulat corect. Între timp,

Primăria a marcat corespunzător blocurile cu buncăre și a reglementat situația juridică a celor fără probleme litigioase.

Situația adăposturilor în cifre:

50 de buncăre (aproximativ) intră în actualul program de expertizare și reabilitare.

89 de adăposturi publice funcționale deține Primăria în total, capabile să protejeze aproximativ 12.000 de persoane.

110 adăposturi există în total în municipiul Timișoara (cifra include atât buncărele publice, cât și pe cele private, precum cele din parcările marilor centre comerciale).

147 de adăposturi sunt înregistrate, în total, la nivelul județului Timiș.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE