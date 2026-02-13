Bărbatul și copiii au murit într-un accident cumplit între un autocamion și un microbuz

Un accident grav produs pe DN6, în județul Caraș-Severin, pe 8 februarie. Încă din primele momente s-a confirmat faptul că trei persoane au murit, iar acum este cunoscută și identitate acestora. Este vorba despre un tată și cei doi copii ai săi.

Impactul devastator între microbuzul în care se aflau și un autocamion a șocat întreaga comunitate din Dârvari. Incidentul a fost confirmat de autorități, iar ancheta este în desfășurare.

Familia se întorcea acasă în momentul în care s-a produs accidentul cumplit

Potrivit portalului de știri Bzi.ro, Cristian era un agricultor respectat din comuna Dârvari. Tatăl se afla în microbuz împreună cu cei doi copii ai săi, un băiat de 13 ani și o fată de 16 ani.

Familia se întorcea acasă când, la ieșirea din localitatea Cornea, microbuzul condus de Cristian a intrat în coliziune frontală cu un autocamion.

Șoferul camionului, un bărbat de 50 de ani, a suferit răni ușoare și a fost transportat la spital. Impactul a fost atât de violent încât victimele au decedat pe loc, fără ca echipajele de intervenție sosite la fața locului să mai poată face ceva pentru salvarea lor.

Poliția a deschis dosar penal după accidentul din Caraș-Severin

Poliția a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și analizează circumstanțele exacte ale accidentului. Specialiștii investighează viteza vehiculelor, condițiile de trafic și starea carosabilului, având în vedere că tronsonul DN6 este cunoscut pentru numărul ridicat de accidente grave.

Vecinii din localitate au trimis zeci de mesaje emoționante și condoleanțe

Locuitorii din comuna Dârvari este în stare de șoc. Vecinii și prietenii îl descriu pe Cristian ca pe un om muncitor și devotat familiei, care și-a dedicat viața creșterii copiilor și agriculturii. Rețelele de socializare au fost inundate de mesaje de condoleanțe.

„Dumnezeu să te ierte și să te odihnească în pace alături de îngerii tăi, prietene! / Cristinele, Dumnezeu să te odihnească în pace, că prea cinstit și cu devotament în munca ta de zi cu zi, pentru existența familiară și pentru a duce un trai mai bun pentru cei doi îngerași.

Și împreună ați rămas fără suflare, în fiarele contorsionate și departe de casă. Dumnezeu să vă aibă în paza lui”, au scris cei care l-au cunoscut.

