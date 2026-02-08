Trei persoane au murit în accidentul cumplit de pe DN6

Un grav accident rutier a avut loc duminică după-amiază, 8 februarie 2026, pe DN 6, în afara localității Domașnea, județul Caraș-Severin, între un ansamblu de vehicule și un microbuz de marfă. Trei persoane și-au pierdut viața, iar o alta a fost rănită, potrivit portalului de știri locale Opiniatimisoarei.ro.

Traficul rutier este complet blocat în zonă. Echipele de urgență, inclusiv pompieri din Detașamentul Caransebeș și Punctul de Lucru Băile Herculane, au intervenit cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, o autospecială de descarcerare, o ambulanță SMURD și două ambulanțe ale Serviciului Județean de Ambulanță.

Autoritățile au solicitat un elicopter SMURD pentru transportul pacienților de la locul accidentului

De asemenea, a fost solicitat un elicopter SMURD de la Punctul Aeromedical Caransebeș pentru a sprijini intervenția.

„Din microbuz au fost scoase trei victime decedate, iar șoferul autocamionului, care a fost rănit, a primit îngrijiri medicale la fața locului și a fost transportat la spital”, au declarat reprezentanții ISU Caraș-Severin.

Traficul este complet blocat pe DN6, în zona în care s-a produs accidentul

Autoritățile continuă cercetările la fața locului pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului.

Șoferii care tranzitează zona sunt rugați să respecte indicațiile polițiștilor rutieri prezenți la fața locului. Pentru moment, traficul este complet blocat pe DN6, în zona în care s-a produs accidentul rutier în care au muri trei persoane.

„Trafic blocat pe DN 6, Cornea – Domașnea (CS), în urma unui accident rutier. Un autotren s-a ciocnit cu un microbuz de transport persoane. Se estimează reluarea circulației normale în jurul orei 18”, a transmis Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara.

Accidentul de pe DN 6 vine la doar zece zile după o tragedie similară care a avut loc pe același drum, în apropiere de Lugoj, județul Timiș, când șapte suporteri ai echipei PAOK Salonic au murit, iar alți trei au fost grav răniți într-un accident între un microbuz și un TIR. Unul dintre supraviețuitorii acelui accident a fost transferat în Grecia pe 4 februarie 2026 cu o aeronavă de pe Aeroportul Internațional Timișoara.

Știre în curs de actualizare!

