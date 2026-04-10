După aproape un deceniu de participare în competiția FIRST Tech Challenge România, echipa continuă să demonstreze că excelența în educația STEM este rezultatul unei munci susținute.

CSH Timișoara a câștigat recent premiul Inspire Award -Locul 1, distincția supremă în cadrul FIRST Tech Challenge România, cea mai mare competiție de robotică pentru liceeni din țară. Această performanță îi propulsează la Huston, unde vor concura cu alte 336 de echipe din peste 30 de țări.

„Sunt mândră de copiii pe care îi mentorez, pentru că și eu, la rândul meu, am fost în echipa CSH ca membru și am avut oameni care m-au susținut și m-au învățat tot ce știu astăzi”, a declarat Alina Roșoga, mentor non-tehnic al echipei.

Pentru al doilea an consecutiv, CSH Timișoara își asigură prezența la Campionatul Mondial de Robotică, consolidându-și statutul de lider internațional.

În 2025, echipa a obținut locul 3 la nivel mondial, a fost căpitan al alianței câștigătoare în divizia Franklin și a câștigat Control Award – Locul 2. Acum, tinerii speră să își depășească propriile recorduri.

„Anul acesta am ajuns la cel de-al patrulea robot, care considerăm că este cel mai bun de până acum. Ne dorim foarte mult să avem o performanță mai bună decât în anul precedent”, a declarat Nicole Balbierer, lider tehnic al echipei.

Robotul creat de echipă este un exemplu de inginerie de precizie, având o acuratețe de aproximativ 90% în lansarea mingilor, indiferent de distanță.

„Este foarte constant”, a explicat Levi Silaghi, lider tehnic

Pentru a atinge acest nivel de performanță, elevii au dedicat mii de ore de muncă intensă.

„Noi practic alegem să ne dedicăm foarte mult din timp acestei competiții și asta denotă cât de mult contează pentru noi», a declarat Paul Caunii, mentor tehnic al echipei.

În acest sezon, CSH Timișoara a reușit să atingă unul dintre cele mai ridicate scoruri globale, plasându-se în top 10 mondial.

