Student în ultimul an la Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie, Mihai-Valentin Pîrlitu lucrează, în paralel, pe șantiere de pictură bisericească și își dorește să își deschidă propriul atelier de sculptură. Talentul său l-a ajutat să picteze cupola Bisericii Grecești și să sculpteze Troița din lemn din Valea Cânepii, contribuind și la decorarea unor biserici din Brăila, Galați și Republica Moldova. Inspirat de mama sa, meșter popular, le transmite tinerilor artiști îndemnul: „Hrăniți-vă inimile și sufletele cu lucruri frumoase, pentru că de acolo izvorăște arta.”

Fermecat de picturile bisericii din sat și de icoanele pe care le admira la fiecare rugăciune, Mihai-Valentin Pîrlitu a început să deseneze și să picteze încă din copilărie, talent pe care l-a moștenit de la mama sa.

„Mama, pe lângă viață, mi-a dat și iubirea pentru tradiție și frumos. Tradițiile, obiceiurile și dibăcia au fost moștenite din generație în generație în familia noastră, iar acum este rândul meu să conserv și să duc mai departe aceste lucruri”, spune artistul brăilean.

Ce l-a determinat să urmeze Arta Sacră

Cea mai dragă amintire a lui Mihai din anii de liceu este realizarea machetei unei biserici pentru lucrarea de atestat, fără să bănuiască atunci că acesta va fi un semn al viitorului său artistic. Profesorii de la „Arte” l-au ghidat pe acest drum, învățându-l cum să transforme trăirile interioare în culori și forme, pregătindu-l pentru misiunea sa de a picta lăcașuri sfinte.

„În timpul primei facultăți, aceea de Arhitectură Navală, vizitam atelierele de pictură ale Facultății de Arte Plastice din Galați, unde am reînceput să pictez, puțin câte puțin. Pentru mine, era ca o evadare din domeniul rigid al matematicii și fizicii. Contactul cu acele ateliere și cu pasiunea unor oameni pentru artă m-au făcut să pictez iar și am realizat că Dumnezeu lucrează prin oameni și că nu există întâlniri întâmplătoare. Astfel, am decis să urmez Arta Sacră. Cea mai frumoasă amintire din viața de student a fost atunci când a fost dată jos schela din altarul primei biserici unde am lucrat la restaurarea picturii, Biserica Greacă „Buna Vestire” Brăila, în cadrul unei echipe de specialiști în restaurarea lăcașurilor de cult și unde am văzut rezultatul a două luni de muncă”, a mărturisit tânărul.

Nu ia în calcul să plece din România

Pe parcursul facultății, Mihai-Valentin Pîrlitu a fost activ în viața culturală, participând la numeroase evenimente organizate atât în Brăila, cât și în alte orașe. A expus lucrări în cadrul mai multor expoziții de grup, inclusiv la Muzeul Istoriei, Culturii și Spiritualității Creștine de la Dunărea de Jos și la Anuala de Artă Religioasă de la București.

Munca lui Mihai-Valentin Pîrlitu pe șantierele de pictură bisericească a început la Biserica Greacă „Buna Vestire” din Brăila, unde, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Casian, a contribuit la restaurarea Altarului și a turlei mari, ce adăpostește icoana Hristos Pantocrator. Ulterior, a continuat să picteze alături de specialiști, participând la înfrumusețarea mai multor biserici din Brăila, Galați și Republica Moldova.

În perioada studenției la Arhitectură Navală, Mihai avea în plan să plece în străinătate, asemenea multor tineri. Totuși, în timp, și-a dat seama că „viața nu se rezumă doar la bani” și a ales să urmeze drumul Artei Sacre.

„Dacă eu plec, mai pleacă încă unul și încă unul… țara asta cui o lăsăm? Cui lăsăm acest pământ îmbibat cu sângele străbunilor noștri, care și-au dat viața pentru țară și pentru Hristos? De părinți și de bunici cine mai are grijă? Plecăm să avem grijă de bătrânii altora, iar pe ai noștri doar Dumnezeu îi mai vede. Sunt probleme economice și politice, patriotismul nu-l mai ținem în inimi, ci doar în statusuri pe rețelele de socializare o dată pe an, poate nu avem cea mai perfectă infrastructură… dar este țara noastră și avem datoria morală față de străbunii noștri să avem grijă de ea. Nu trebuie să alergăm toată viața după bani, se poate trăi decent și chiar bine și în țara noastră! Cum spunea Petre Țuțea: „Eu sunt român de meserie, că dacă n-aș fi român, n-aș fi nimic”, ne-a mărturisit tânărul artist.

Mesaj pentru tinerii pasionați de artă

După absolvirea facultății, Mihai intenționează să urmeze un program de master în Arte Vizuale, pregătindu-se pentru o posibilă carieră în învățământul liceal sau universitar. În paralel, va continua să lucreze pe șantierele de pictură bisericească și să-și dezvolte propriul atelier de sculptură.

Mihai-Valentin Pîrlitu a fost prezent la aproape toate târgurile de meșteri populari organizate de Primăria Municipiului, Consiliul Județean și Centrul de Creație Brăila, unde și-a expus lucrările. Tot aici, în 2022, a avut loc prima sa expoziție personală. Pentru colegii mai tineri de la „Hariclea Darclee”, pasionați de artă, el transmite un îndemn plin de inspirație:

„Hrăniți-vă inimile și sufletele cu lucruri frumoase, pentru că de acolo izvorăște arta. Nu vă pierdeți în noțiuni diluate, căutați frumosul în simplitatea și în esența lucrurilor. Dacă trăiți pentru artă, veți trăi și din artă. Fiți pregătiți să faceți sacrificii și nu luați un eșec ca pe un capăt de drum, ci ca pe o încercare, ca pe un pas spre succes!”.

