De Petre Dobrescu,

Cercetătorii de la Cambridge University au realizat un studiu amplu asupra democrației, analizând cea mai mare bază de date pe acest subiect, care însumează 3.500 de sondaje.

“La nivel global, democrația e văzută foarte prost”, a declarat Roberto Foa, unul dintre autorii studiului, conform bbc.com.

Roberto Foa este unul dintre autorii studiului

Cercetarea, efectuată de University of Cambridge’s Centre for the Future of Democracy (Institutul pentru Viitorul Democrației de la Universitatea Cambridge – n.r.), a analizat sondaje efectuate din 1995 încoace.

Anul trecut a fost cel mai prost pentru democrație, cu un nivel al nemulțumirii și neîncrederii oamenilor în acest regim politic de 58%.

Nemulțumirea în legătură cu democrația a crescut în timp, iar în 2019 a atins un nivel record, mai ales în țările dezvoltate. Cercetătorul Roberto Foa:

Studiile coroborate de ampla cercetare a celor de la Cambridge s-au derulat în 154 de țări din întreaga lume și au inclus 4 milioane de subiecți. Iar întrebarea pusă acestora a fost cât se poate de directă: “Cât de mulțumiți/nemulțumiți sunteți de democrația din țara dv.?”.

Spre finalul anilor 2000 se înregistra o creștere a încrederii în acest regim politic, mai ales în fostul bloc comunist din Europa Centrală și de Est.

Recomandări Ambasadorul României la Bruxelles, acuzat de fostul consul român de la Tel Aviv că a protejat un sistem de corupție cu chitanțe false!

În ultima decadă însă, încrederea în democrație s-a prăbușit în mai toată lumea, iar cercetătorii cred că asta ar fi urmarea crizei economice din 2008.

Parisul a fost anul trecut scena multor proteste ample și de multe ori violente, generate de deciziile luate de guvernul francez/ Foto: EPA

Nivelul cel mai scăzut, înregistrat anul trecut, cercetătorii îl pun pe seama scăderii încrederii în clasa politică, după o serie de decizii neinspirate luate în situații precum criza refugiaților sau cea a încălzirii globale.

Țările în care nivelul de neîncredere în democrație e cel mai ridicat sunt Marea Britanie, cu 61%, și Statele Unite ale Americii, cu 50%. La polul opus se situează Elveția, Olanda, Norvegia și Danemarca.

Citeşte şi:

Clanurile nu au limite! Povestea lui „Rambo”, băieţelul de 12 ani care a fost sclav la cămătari în contul datoriei părinţilor

Cum au mimat aleşii eliminarea pensiilor speciale, în Parlament. Cu cinism şi cu gândul la voturi

Ambasadorul României la Bruxelles, Andreea Păstârnac, acuzat de fostul consul român de la Tel Aviv că a protejat un sistem de corupție cu chitanțe false!

GSP.RO Acordul secret pe care Kobe Bryant îl avea cu soția sa în cazul unui accident de elicopter

HOROSCOP Horoscop 29 ianuarie 2020. Gemenii au parte de multă gălăgie în jurul lor