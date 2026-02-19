Avertismentul vine în contextul unei mobilizări masive de trupe și echipamente în Orientul Mijlociu. Grupul de atac al portavionului USS Gerald Ford – cel mai avansat din flota americană – este așteptat să ajungă în regiune la sfârșitul săptămânii.

Totodată, avioane de vânătoare și de realimentare staționate în Marea Britanie sunt repoziționate strategic pentru a susține o potențială operațiune.

Diplomație pe muchie de cuțit

În timp ce capabilitățile militare sunt în poziție, discuțiile pe canale indirecte continuă. Miercuri, oficiali de rang înalt din domeniul securității s-au reunit în Situation Room la Casa Albă pentru a analiza criza.

În paralel, președintele Trump a fost informat de ginerele său, Jared Kushner, și de trimisul special Steve Witkoff cu privire la negocierile indirecte purtate marți, la Geneva, între delegațiile SUA și Iranului.

Discuțiile, care au durat trei ore și jumătate, s-au încheiat fără o rezoluție clară. Totuși, negociatorul-șef iranian a afirmat că s-a convenit asupra unui „set de principii directoare”, deși partea americană a subliniat că „mai sunt multe detalii de discutat”.

Karoline Leavitt, secretarul de presă al Casei Albe, a declarat că Teheranul urmează să ofere mai multe detalii despre poziția sa în următoarele două săptămâni.

„Diplomația este întotdeauna prima opțiune”, a subliniat Leavitt, adăugând însă că opțiunea militară rămâne pe masă și refuzând să avanseze un termen-limită.

În acest context diplomatic, Secretarul de Stat Marco Rubio este programat să călătorească în Israel pe 28 februarie pentru a-l informa pe premierul Benjamin Netanyahu despre evoluția discuțiilor.

Teheranul își blindază instalațiile nucleare

De cealaltă parte, Iranul se pregătește activ pentru un potențial bombardament.

Imagini din satelit analizate de Institutul pentru Știință și Securitate Internațională arată eforturi susținute ale Teheranului de a-și fortifica instalațiile nucleare, folosind cantități masive de pământ și beton pentru a îngropa siturile cheie și a le proteja de muniția antibuncăr americană.

Jocurile Olimpice, Ramadanul și discursul lui Trump

Momentul unei eventuale intervenții militare este complicat de o serie de factori de calendar:

Jocurile Olimpice de iarnă se încheie duminică. Liderii europeni speră că nu va avea loc niciun atac înainte de finalul acestei competiții care simbolizează unitatea globală.

Ramadanul, luna sfântă a musulmanilor, a început miercuri. Aliații arabi ai Washingtonului au avertizat că un atac lansat în această perioadă ar fi perceput ca o lipsă majoră de respect și ar risca să inflameze și mai mult regiunea.

Discursul despre Starea Națiunii (State of the Union) va fi susținut de Donald Trump marți. Consilierii președintelui văd acest moment ca pe o trambulină pentru mesajele sale electorale de politică internă, un război putând deturna complet atenția publică.

Deși a vorbit recent despre necesitatea schimbării regimului de la Teheran și a subliniat că Iranul nu trebuie să obțină arme nucleare, președintele american nu a definit clar obiectivele unui potențial atac și nu a inițiat o campanie pentru a atrage sprijinul publicului sau al Congresului pentru o operațiune militară majoră.

