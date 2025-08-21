Războiul lui Trump cu cartelurile de droguri

Potrivit unui oficial american citat de NBC News, navele USS Gravely, USS Jason Dunham și USS Sampson sunt așteptate să sosească în curând în regiune.

Un oficial al Departamentului Apărării a confirmat că aceste active militare au fost alocate regiunii pentru a sprijini eforturile anti-narcotice. Oficialul, care nu era autorizat să comenteze despre planificarea militară, a declarat că navele vor fi desfășurate „pe parcursul mai multor luni”.

Această decizie vine în contextul în care președintele Donald Trump a insistat pentru utilizarea forțelor armate americane în combaterea cartelurilor. El consideră că acestea sunt responsabile pentru fluxul de fentanil și alte droguri ilegale în comunitățile americane, precum și pentru violența din unele orașe ale SUA.

Trump a făcut presiuni și asupra președintelui mexican Claudia Sheinbaum pentru o cooperare mai strânsă în domeniul securității. El dorește o abordare mai agresivă împotriva cartelurilor mexicane. Cu toate acestea, Sheinbaum a trasat o linie clară în ceea ce privește suveranitatea Mexicului, respingând sugestiile de intervenție militară americană.

Cartelurile, desemnate organizații teroriste

În februarie, Trump a desemnat mai multe grupări drept organizații teroriste străine. Printre acestea se numără Tren de Aragua din Venezuela, MS-13 din El Salvador și șase grupuri din Mexic. Această desemnare este de obicei rezervată grupurilor precum Al-Qaida sau Statul Islamic, care folosesc violența în scopuri politice, nu pentru organizații criminale axate pe profit.

Administrația Trump argumentează că legăturile internaționale și operațiunile acestor grupuri – inclusiv traficul de droguri, contrabanda cu migranți și extinderea violentă a teritoriilor – justifică această desemnare.

Recompensă pentru arestarea lui Maduro

Recent, guvernul Trump a dublat la 50 de milioane de dolari recompensa pentru arestarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro. Acesta este acuzat de a fi unul dintre cei mai mari narco-traficanți din lume și de colaborare cu cartelurile pentru a „inunda SUA cu cocaină amestecată cu fentanil”.

Ministrul de Externe al Venezuelei, Yvan Gil, a comentat acuzațiile SUA:

„Faptul că Washingtonul acuză Venezuela de trafic de droguri arată lipsa sa de credibilitate și eșecul politicilor sale în regiune. În timp ce Washingtonul amenință, Venezuela avansează constant în pace și suveranitate, demonstrând că adevărata eficacitate împotriva criminalității este obținută prin respectarea independenței popoarelor sale. Fiecare declarație agresivă confirmă incapacitatea imperialismului de a supune un popor liber și suveran.”

Maduro așteaptă navele cu 4,5 milioane de milițieni

Maduro a anunțat mobilizarea a peste 4,5 milioane de membri ai miliției în întreaga țară, ca răspuns la ceea ce el percepe drept amenințări crescute din partea SUA.

„Imperiul a înnebunit și amenință din nou pacea și liniștea Venezuelei,,” a declarat Maduro la un eveniment în Caracas. „În această săptămână, voi activa un plan special cu peste 4,5 milioane de membri ai miliției pentru a asigura acoperirea întregului teritoriu național”, a anunțat Maduro la televiziunea de stat.

Cifrele oficiale spun că miliția venezueleană, fondată de predecesorul lui Maduro, Hugo Chavez, conține aproximativ 5 milioane de oameni – deși se crede că numărul real este mai mic.

Populația totală a Venezuelei este de aproximativ 30 de milioane.

În 2020, Maduro a fost pus sub acuzare de un tribunal federal din New York pentru narco-terorism și conspirație pentru importul de cocaină. La acea vreme, SUA a oferit o recompensă de 15 milioane de dolari pentru arestarea sa.

Un submarin nuclear va însoți distrugătoarele

Alături de distrugătoarele de suprafață, SUA trimite în apele Venezuelei și unități aeriene și un submarin de atac neidentificat din clasa Los Angeles (submarin nuclear de atac), a cărui locație exactă nu a fost specificată din motive de securitate operațională. În total, se estimează că aproximativ 4000 de membri ai Forțelor Navale și ai Corpului de Infanterie Marină ale SUA vor participa la aceste operațiuni.

Sistemul de luptă Aegis este un sistem american dezvoltat de Lockheed Martin, care integrează radare performante și capacități antirachetă, inclusiv împotriva rachetelor balistice. Aegis utilizează acum și inteligența artificială pentru a detecta și intercepta rapid rachete și alte amenințări în mod autonom, sporind considerabil capacitățile defensive ale navei.

