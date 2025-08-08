Acuzat că este direct implicat în contrabanda cu droguri

Președintele american Donald Trump, un critic constant al lui Nicolas Maduro, l-a acuzat că este „unul dintre cei mai mari traficanți de droguri din lume”, după ce liderul venezuelean și-a preluat din nou mandatul în ianuarie, în urma unor alegeri acuzate de fraudă și respinse de o mare parte a comunității internaționale.

Procurorul general Pam Bondi a anunțat dublarea recompensei, de la 25 la 50 de milioane de dolari, susținând că Maduro este implicat direct în operațiuni de contrabandă cu droguri.

La rândul său, ministrul venezuelean de externe, Yvan Gil, a calificat măsura drept „propagandă politică” și a numit-o „jalnică”, acuzând-o pe Bondi că încearcă să distragă atenția publică de la criticile privind modul în care a gestionat cazul infractorului sexual Jeffrey Epstein.

În primul său mandat, administrația Trump l-a acuzat pe Maduro și pe alți oficiali venezueleni de narcoterorism, corupție și trafic de droguri.

Suspectat că a colaborat cu gherila columbiană FARC

Potrivit Departamentului de Justiție, Maduro ar fi colaborat cu gherila columbiană FARC pentru a folosi cocaina ca „armă” împotriva SUA, inundând piața americană.

Într-un mesaj video publicat pe X, Bondi l-a acuzat pe Maduro că acționează alături de grupări precum Tren de Aragua – declarată organizație teroristă de administrația Trump – și Cartelul Sinaloa din Mexic.

Ea a afirmat că Administrația pentru Controlul Drogurilor (DEA) a confiscat 30 de tone de cocaină asociate lui Maduro și rețelei sale, dintre care aproape șapte tone ar fi legate direct de el.

Maduro a negat în trecut implicarea în traficul de droguri. Declarațiile lui Bondi reprezintă o nouă escaladare a tensiunilor istorice dintre Washington și Caracas, fără detalii suplimentare despre cum ar putea funcționa apelul reînnoit și stimulentul financiar.

Șeful serviciilor secrete venezuelene, arestat la Madrid

Lider al Partidului Socialist Unit și succesor al lui Hugo Chávez din 2013, Maduro a fost acuzat frecvent că suprimă opoziția și reduce la tăcere disidența, inclusiv prin violență. A rămas la putere în ciuda protestelor de după alegerile contestate de anul trecut.

În iunie, Hugo Carvajal – fost șef al serviciilor secrete militare și apropiat al lui Maduro – a fost condamnat în SUA pentru trafic de droguri, după ce a fost arestat la Madrid.

Supranumit „El Pollo”, acesta fugise din Venezuela și îndemnase armata să sprijine opoziția. După ce inițial a pledat nevinovat, Carvajal și-a recunoscut vinovăția, alimentând speculațiile că ar fi oferit informații despre Maduro în schimbul unei pedepse mai ușoare.

Regatul Unit și Uniunea Europeană au impus sancțiuni împotriva regimului de la Caracas după realegerea controversată a lui Maduro.

Cazul Manuel Noriega

În decembrie 1989, Manuel Noriega, conducătorul de facto al Panama, a fost arestat de Statele Unite în urma invaziei din Panama, cunoscută drept Operațiunea Dreptate Justă.

Invazia a fost motivată de dorința SUA de a-l înlătura pe Noriega de la putere, pe fondul acuzațiilor de trafic de droguri și alte infracțiuni.

După arestare, Noriega a fost adus în Statele Unite și condamnat în 1992 la 40 de ani de închisoare pentru trafic de droguri, șantaj și spălare de bani.

Pedeapsa a fost ulterior redusă la 30 de ani. După ispășirea a 22 de ani de închisoare în SUA, Noriega a fost extrădat în Franța, apoi în Panama, unde a murit în 2017.

