„Submarinul naval fost pus în funcțiune astăzi și este în serviciul Marinei Ruse. Acesta va fi dotat cu torpile Poseidon”, a scris HI Sutton.

Potrivit datelor de proiectare citate de expertul american, K-329 are 184 de metri lungime, 18 metri lățime și nouă metri înălțime. Independența de navigare este de până la patru săptămâni.

Până la șase torpile nucleare uriașe Poseidon, fiecare cu lungimea de 24 de metri și cântărind 100 de tone, pot fi transportate și lansate de la bord. Focosul nuclear are o rază de acțiune de până la 10.000 de kilometri.

***BREAKING***



Russian Navy submarine Belgorod, the largest sub built for 40 years and second only to the famous TYPHOON class (ref https://t.co/upHZRD6QuK) was commissioned today



Now in service with #Russian Navy



This will be armed with Poseidon and also spy subs. pic.twitter.com/xHBd2fX5zP