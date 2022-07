LIVETEXT Război în Ucraina, ziua 138 | Rușii au bombardat un bloc de locuințe din regiunea Donețk. Zeci de oameni, prinși sub dărâmături

Potrivit The New York Times (NYT), Biden va cere mai multor țări să pună la dispoziția Ucrainei stocurile rămase de arme de fabricație sovietică, cu care „ucrainenii sunt mai familiarizați”, scrie The Kyiv Independent.

Biroul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că 23 de persoane se află încă blocate sub dărâmături, în orașul Chasiv Yar, scrie The Kyiv Independent.

Zeci de lucrători ucraineni din domeniul serviciilor de urgență încă depun eforturi pentru a scoate oamenii de sub dărâmături, după ce rachetele rusești au lovit sâmbătă seară un bloc din orașul Chasiv Yar, situat în estul Ucrainei,în regiunea Donețk, relatează agenția The Associated Press, preluată de The Guardian. Atacul a ucis cel puțin 15 persoane, iar zeci de persoane ar fi încă blocate sub ruine.

Atacul din seara zilei de sâmbătă a distrus trei clădiri dintr-un cartier rezidențial al orașului, locuit în principal de persoane care lucrează în fabricile din apropiere. Serviciile de urgență ucrainene au anunțat duminică că au salvat până acum cinci persoane de sub dărâmături și au luat legătura cu alte trei persoane aflate în viață sub ruine. Un alt bărbat a fost scos duminică seară în viață de sub dărâmături.

Mai multe macarale și excavatoare au ajutat echipele de salvare pentru a îndepărta ruinele unei clădiri, ale cărei laturi au fost complet distruse de impactul loviturii. Salvatorii au continuat să lucreze în ploaie, în ciuda condițiilor periculoase.

Pavlo Kyrylenko, guvernatorul regiunii Donețk, în care se află și Chasiv Yar, a declarat că orașul de aproximativ 12.000 de locuitori a fost lovit de rachete Uragan, care sunt lansate din sisteme transportate pe camioane. Chasiv Yar se află la 20 km sud-est de Kramatorsk, un oraș care devine o țintă majoră a forțelor ruse în timp ce acestea se îndreaptă spre vest.

Localnicii au declarat pentru The Associated Press că au auzit cel puțin trei explozii și că, pe lângă persoanele moarte, mai mulți oameni au fost grav răniți în urma exploziilor.