O simplă consultare a hărții poate da impresia că Alaska ar aparține Canadei și nu Rusiei, situată pe celălalt continent, sau Statelor Unite, aflate la mii de kilometri distanță, dar politica are adesea prioritate față de geografia fizică.

Exploratorul danez care le-a adus rușilor Alaska

Alaska și Rusia sunt separate de strâmtoarea Bering, lată de aproximativ 90 de kilometri și numită după navigatorul danez Vitus Bering. Ca ofițer al Marinei Ruse, Bering a participat la mai multe expediții nordice, una dintre acestea având ca scop verificarea existenței unei frontiere terestre între Asia și America. La sfârșitul anilor 1720, el era convins că contrariul era adevărat. În următoarea sa expediție, a cartografiat coasta Alaskăi, navigând pe lângă insula Kodiak în 1741 și probabil debarcând pe insula Kayak. Bering a declarat Alaska teritoriu al Imperiului Rus, lucru confirmat ulterior printr-un edict emis de țar în 1799, iar zona a fost numită America Rusă.

Coloniștii, ucigași de animale și băștinași aleutini

Implantarea Imperiul Rus în Alaska a început în anii 1760, datorită vânătorilor de blănuri în Insulele Aleutine și de-a lungul coastei, care intrau adesea în conflict cu băștinașii. Cu sprijinul împărătesei Ecaterina cea Mare, Grigori Șelihov a fondat în 1784 prima așezare rusească permanentă din Alaska.

Compania ruso-americană a primit monopolul asupra comerțului cu resursele naturale oferite de Alaska. Rușii vânau lupi, urși și vidre de mare pentru a-și vinde blănurile în propriile piețe. De asemenea, au omorât o mare parte a populației aleutine, mai ales cu agenți patogeni necunoscuți sistemului lor imunitar. În același timp, au desfășurat și muncă misionară, construind biserici una după alta, iar descendenții băștinașilor și ai căsătoriilor mixte s-au convertit și ei la creștinism.

Teama de englezi

La sfârșitul anilor 1790 și începutul anilor 1800, colonia rusă a continuat să se extindă – care, conform unor surse, nu a depășit niciodată 400 de locuitori – și-a făcut o capitală numită Novo Arhangelsk. Rușii au ocupat în principal insulele și fâșia de coastă, colonizând doar o mică parte din zona cunoscută astăzi sub numele de Alaska. Au avut și concurenți în regiune, și anume americanii și englezii care făceau comerț cu băștinașii. Dar și rușii aveau nevoie de ei, deoarece primeau provizii din Imperiul Rus doar o singură dată la fiecare doi sau trei ani și trebuiau să obțină o mulțime de alimente necesare și alte materii prime de la comercianții străini, cărora le vindeau blănuri.

Rușii au încheiat acorduri atât cu americanii, cât și cu englezii care se ocupau de comerțul cu blănuri. Dar în secolul al XIX-lea, America Rusă a devenit din ce în ce mai nesustenabilă. Una dintre probleme era distanța imensă de Sankt Petersburg și Moscova, ceea ce împiedica nu numai comerțul și proviziile militare, ci și fluxul de informații. Nu întâmplător Alaska era uneori numită „Siberia Siberiei”. Vânătoarea în exces a dus, de asemenea, la prăbușirea efectivelor de animale cu blană, privându-i astfel pe ruși de cea mai importantă materie primă.

Războiul din Crimeea, un factor care a dus la vânzarea Alaskăi

Toate acestea au fost agravate de Războiul Crimeei din 1853-1856, care a epuizat trezoreria țaristă, așa că au dispărut resursele pentru a susține colonia îndepărtată. Țarului i se păruse o idee bună să scape de teritoriu pentru o anumită sumă. Mai mult decât atât, ținând cont că Alaska se învecina cu Canada britanică la est, iar britanicii fuseseră adversarii rușilor în Războiul Crimeei, țarul se temea de un atac din acel avanpost, pe care nu avea nici banii, nici soldații necesari pentru a-l apăra.

Mulți politicieni americani s-au opus inițial achiziției teritoriale

Prin urmare, diplomații țarului au început să-i contacteze pe americani și au făcut o ofertă de vânzare la sfârșitul anilor 1850. Aceste negocieri au fost suspendate timp de câțiva ani de Războiul Civil American, dar după încheierea acestuia, în 1865, problema vânzării Alaskăi a reapărut.

Negocierile au fost impulsionate de secretarul de stat William H. Seward, care susținea ideea expansiunii spre nord. Rușii au fost reprezentați de ambasadorul Eduard de Stoeckl și, după câteva negocieri, au convenit să vândă Alaska pentru 7,2 milioane de dolari.

Politicienii americani nu au susținut pe deplin acordul convenit în 1867 și a fost nevoie de un singur vot pentru adoptarea actului în Senat. Achiziționarea Alaskăi a fost numită nebunia lui Seward, iar zona a fost supranumită și „Grădina urșilor polari” a președintelui Andrew Johnson.

Vânzarea Alaskăi a fost considerată o umilire de către naționaliștii ruși

Americanii au plătit aproximativ 5 cenți pe acru, ceea ce pare ridicol de mic, dar puteau considera achiziționarea Alaskăi ca un succes geopolitic. Acest lucru le-a oferit o influență mai mare în Oceanul Pacific și a împiedicat, de asemenea, expansiunea britanică. Rușii au fost mulțumiți de banii primiți și au evitat, de asemenea, un potențial conflict cu britanicii, câștigând în același timp un nou aliat peste mări.

Desigur, nu toată lumea a fost mulțumită de înțelegere, ziarele din Imperiul Rus tratând această tranzacție ca o umilire. La rândul lor, americanii credeau că rușii le-au vândut un teritoriu complet lipsit de valoare, o „portocală stoarsă”.

Starea de spirit s-a schimbat în 1890, când au fost descoperite primele zăcăminte de aur din Alaska, apoi de petrol. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial (1939 – 1945) a devenit evident și că Alaska era o zonă importantă din punct de vedere strategic.

