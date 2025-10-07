Curtea de Apel Oradea i-a menținut pedeapsa pe viață

Astfel, Suto Ferenc, în vârstă de 60 de ani, condamnat la detențiune pe viață pentru crime brutale comise în anii ’90, nu va fi eliberat, conform unei decizii recente a Curții de Apel Oradea, relatează Ebihoreanul, o publicație locală din județul Bihor.

Curtea de Apel a admis contestația procurorilor împotriva unei hotărâri anterioare a Tribunalului Bihor, care îi comutase pedeapsa pe viață într-una de 25 de ani de închisoare. Noua decizie, pronunțată luni, este definitivă.

Cine este criminalul în serie Suto Ferenc

Originar din județul Satu Mare, Suto Ferenc a fost condamnat pentru o serie de crime comise în anii ’90. Prima victimă a fost un cioban din județul Arad, ucis în 1992 cu o brutalitate extremă.

În 1995, împreună cu un complice, a omorât un bătrân din Sălaj. După o perioadă de furturi și incendieri, pentru care a executat o pedeapsă de 3 ani, Suto a fost eliberat condiționat în septembrie 1999. La scurt timp, și-a atacat fosta soție și a reluat seria de crime: mai întâi și-a ucis un prieten din copilărie, iar pe 20 iunie 2000 a omorât un vecin de 71 de ani.

A fost prins după câteva zile, iar în adăpostul său anchetatorii au descoperit o listă cu 17 nume – oameni cu care intrase în conflict și pe care intenționa să-i ucidă.

Cererea de reducere a pedepsei

În iulie 2023, Suto a solicitat înlocuirea pedepsei cu una mai mică. Inițial, Tribunalul Bihor i-a admis cererea, transformând detențiunea pe viață în 25 de ani de închisoare. Decizia a fost bazată pe prevederile vechiului Cod penal, care stipula că pedeapsa pe viață se transformă automat în 25 de ani de închisoare pentru deținuții care împlinesc 60 de ani în timpul executării.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor au contestat această decizie. Curtea de Apel Oradea a stabilit că Tribunalul a greșit, neluând în considerare o hotărâre anterioară definitivă. Acea decizie contopise deja pedepsele lui Suto conform noului Cod penal, considerat „legea mai favorabilă”.

Curtea de Apel a reținut că solicitarea criminalului trebuia analizată conform noului Cod penal, care prevede condiții mai stricte pentru înlocuirea detențiunii pe viață.

Măsuri de protecție pentru fosta soție

În paralel cu procesul de reducere a pedepsei, fosta soție a lui Suto și rudele acestuia au solicitat protecție judiciară. Judecătoria Carei a admis toate cererile.

Instanța a dispus ca Suto să păstreze o distanță de cel puțin 50 de metri față de fosta soție, locuința și locul ei de muncă. I s-a interzis orice formă de contact pentru 10 luni.

În plus, judecătorii au decis ca, în eventualitatea eliberării, bărbatul să poarte o brățară electronică de supraveghere până în august 2026.

Din fericire pentru fosta soție, criminalul în serie nu va fi eliberat din închisoare.

