Decizia Tribunalului Bihor vine după ani de respingeri în care instanțele au avertizat că Sütő Ferenc rămâne un pericol public.

Primele crime ale lui Sütő Ferenc și ascunderea cadavrelor

Sütő Ferenc, în vârstă de 58 de ani, originar din satul Ser, județul Satu Mare, a fost condamnat pentru uciderea a patru persoane între 1992 și 2000.

Cunoscut pentru comportamentul său impulsiv și pasiunea pentru arme improvizate, Sütő a avut o istorie lungă de infracțiuni înainte de a deveni un criminal în serie.

Prima victimă a lui Sütő a fost un cioban din județul Arad în 1992. După o ceartă, bărbatul din Satu Mare s-a întors și l-a ucis, ascunzând cadavrul pe malul Mureșului. Crima a rămas nedescoperită timp de 18 ani.

În 1995, împreună cu un complice, a ucis un bătrân din Sălaj pentru a-i fura tablouri valoroase. Cadavrul a fost ascuns sub pat, iar criminalii au vândut operele de artă în Carei.

Sütő Ferenc a comis și alte infracțiuni minore, fiind condamnat la trei ani de închisoare în 1996 pentru furt și distrugere.

După eliberarea condiționată în 1999, bărbatul și-a intensificat activitățile criminale. A atacat-o pe fosta soție, a amenințat consătenii și a comis furturi împreună cu un prieten din copilărie, Kiss Zoltán Juhász.

În iunie 2000, Sütő l-a ucis pe Juhász, suspectându-l de trădare. „E singurul de care îmi pare rău că l-am omorât. În rest, să fiu sincer, nu”, le-a declarat criminalul anchetatorilor. Două zile mai târziu, a ucis un vecin în vârstă care îl reclamase anterior la poliție.

Bărbatul, prins după 8 ani de la crimă și condamnat pe viață

Sütő a fost capturat pe 24 iunie 2000, după o amplă operațiune de căutare.

În ciuda amenințărilor făcute în sala de judecată, Sütő a fost condamnat la detenție pe viață. În timpul detenției, a continuat să aibă un comportament problematic, fiind sancționat pentru abateri grave și foarte grave.

Instanțele au notat în hotărâri că Sütő „a avut un comportament oscilant în raport cu regulile din penitenciar și chiar a comis noi fapte de intimidare”.

Cum au dat judecătorii din Oradea decizia controversată de eliberare

Hotărârea recentă a judecătorilor din Oradea de a înlocui pedeapsa pe viață cu 25 de ani de închisoare se bazează pe o prevedere a vechiului Cod penal. Aceasta stipulează că pedeapsa se transformă automat dacă acel condamnat împlinește 60 de ani în timpul executării.

Deși decizia nu este definitivă, iar surse citate sugerează că procurorii ar putea să nu o conteste, având în vedere baza legală.

Eliberarea iminentă a lui Sütő Ferenc ridică întrebări serioase privind siguranța publică.

Instanțele au subliniat în trecut că acesta „nu a avut o bună conduită pe durata executării pedepsei” și că „antecedentele penale, beneficiul liberării condiționate acordat în trecut și care nu și-a atins scopul, abaterile disciplinare reținute imprimă în continuare un caracter periculos persoanei condamnate”.

Este important de menționat că noul Cod penal, intrat în vigoare în 2014, are prevederi mai stricte privind înlocuirea detențiunii pe viață, crescând limita de vârstă la 65 de ani și lăsând decizia la latitudinea judecătorilor.