Incidentul s-a petrecut la ora 22.15, iar înregistrarea arată că tânărul nu purta niciun echipament de protecție, deși trotineta era dotată cu lumini.

OUG 13/2020 interzice explicit circulația trotinetelor pe autostrăzi. Articolul de lege stipulează:

„Pe autostrăzi este interzisă circulația pietonilor, a autovehiculelor cu gabarite sau mase depășite, fără autorizație specială de transport eliberată de administratorul drumului public, conform reglementărilor în vigoare, a vehiculelor cu tracțiune animală, a animalelor, a vehiculelor trase sau împinse cu mâna, a bicicletelor, trotinetelor electrice și mopedelor, a tractoarelor agricole sau forestiere și a mașinilor autopropulsate pentru lucrări agricole, precum și a vehiculelor care, prin construcție sau din alte cauze, nu pot depăși viteza de 50 km/h.”

Poliția Română a stabilit reguli clare pentru utilizarea trotinetelor electrice pe drumurile publice. Acestea trebuie să circule pe pistele pentru biciclete, acolo unde există. În lipsa pistelor, trotinetele pot fi folosite doar pe sectoarele de drum cu limită de viteză de 50 km/h.

Vârsta minimă pentru conducerea unei trotinete electrice pe drumurile publice este de 14 ani.

Trotinetele electrice trebuie să fie echipate cu sisteme de iluminare și dispozitive reflectorizante pentru a putea circula legal noaptea. Casca de protecție este obligatorie pentru conducătorii sub 16 ani când circulă pe carosabil.

În plus, legislația interzice transportul pasagerilor pe trotinete electrice.

Peste 140 de accidente cu trotinete electrice au avut loc în București, în primele șase luni ale anului, potrivit Poliției Capitalei.

