30 de evenimente rutiere grave

Astfel, în perioada 1 ianuarie — 31 iulie au fost înregistrate aproximativ 140 de accidente rutiere în care au fost implicate trotinete electrice.

Aproximativ 30 dintre acestea au fost grave, fiind soldate cu o persoană decedată şi peste 25 de persoane rănite grav.

De asemenea, au fost înregistrate şi peste 110 accidente uşoare, în urma cărora au fost rănite aproximativ 120 de persoane. Totodată, în aceste evenimente rutiere au fost implicați şi 40 de minori, arată Poliția Capitalei. Printre cauzele accidentelor sunt: abaterile utilizatorilor de trotinete electrice, viteza neadaptată și neasigurarea la schimbarea direcţiei de mers.

Spulberată pe trecerea de pietoni

Un accident cumplit a avut loc în Capitală, unde o femeie a fost spulberată pe trecerea de pietoni de un tânăr de 22 de ani, care circula cu o trotinetă electrică și a trecut pe culoarea roșie a semaforului.

Victima a fost transportată de urgență la spital, însă medicii nu i-au mai putut salva viața. Incidentul a avut loc pe 14 august 2025, în jurul orei 09.43, la intersecția dintre Șoseaua Mihai Bravu și Bulevardul Ferdinand I, iar femeia accidentată a murit la spital pe 18 august.

La data de 2 septembrie 2025, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București, în urma cercetărilor efectuate de D.G.P.M.B. – Brigada de Poliție Rutieră București, a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de un inculpat cercetat sub aspectul săvârșirii infracţiunii de ucidere din culpă, prevăzută de art. 192 alin. 1 şi 2 din Codul penal.

Recomandări Mafiot din Italia, lăsat fără averea din România la cererea Tribunalului din Salerno. Cum a ajuns Liberato Marcantuono să investească într-un sat din Argeș

Un document transmis de Ministerul Afacerilor Interne, ca răspuns la o interpelare a deputatului PSD Iulian Alexandru Badea, arăta în septembrie 2024 care sunt județele din România în care au avut loc, în ultimii trei ani, cele mai grave accidente de trotinetă. După București, Cluj și Mehedinți sunt județele cu cele mai multe accidente grave de trotinetă.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE