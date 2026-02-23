Case abandonate, la prețuri simbolice, în Japonia

Problema locuințelor este una specifică țărilor dezvoltate: orașe supraaglomerate și activitate economică concentrată în marile centre urbane.

Însă în Japonia, o destinație tot mai populară pentru turiști, inclusiv pentru europeni, situația este diferită în zonele rurale, scrie as.com.

Există numeroase case abandonate sau semiabandonate, unele fără moștenitori, care pot fi cumpărate la prețuri surprinzător de mici. Unele proprietăți sunt oferite chiar gratuit, în timp ce altele ajung până la 20.000 de euro, mai ales dacă includ și teren.

Ce sunt locuințele „akiya”

În Japonia, aceste proprietăți sunt cunoscute sub numele de „akiya” – case abandonate, de regulă după decesul proprietarilor, fără moștenitori care să le revendice.

Autoritățile locale încearcă să le redea utilitatea, punându-le în vânzare la prețuri foarte mici. De obicei, ele se află în zone îndepărtate de marile orașe, în sate sau regiuni rurale slab populate.

Sunt locuințe funcționale, cu camere, bucătărie și teren în jur, potrivite pentru mutare imediată, însă situate departe de centrele urbane.

Prețuri de la zero la 20.000 de euro

În funcție de zonă, rurală sau semiurbană, prețurile pot varia de la doar câteva mii de euro până la 20.000 de euro. Chiar și la nivelul superior al acestui interval, costurile rămân reduse comparativ cu piețele imobiliare din majoritatea țărilor dezvoltate.

Există și platforme online unde sunt listate proprietăți la preț zero sau la sume simbolice, de ordinul zecilor ori sutelor de dolari, inclusiv locuințe spațioase la costuri foarte scăzute.

Pe acest site web, de exemplu, puteți vedea toate casele cu cost zero disponibile în prezent la vânzare.

Străinii pot cumpăra fără restricții

Un aspect important este că străinii pot achiziționa case și terenuri în Japonia fără restricții legale.

Totuși, cumpărarea unei locuințe nu conferă automat drept de ședere sau viză.

În plus, băncile japoneze nu finanțează, de regulă, astfel de achiziții, ceea ce înseamnă că plata trebuie făcută integral, din fonduri proprii.

Pentru cei care își doresc o schimbare radicală de stil de viață, mutarea într-o zonă rurală din Japonia poate reprezenta o oportunitate atractivă. Diferențele culturale și geografice sunt considerabile, iar experiența poate fi una profund diferită față de viața urbană occidentală.

Fenomenul „akiya” reflectă, pe de o parte, problema depopulării zonelor rurale din Japonia și, pe de altă parte, oferă oportunități imobiliare neobișnuite la scară globală.

