În noua declaraţie de avere completată de preşedintele Senatului pe 12 iunie nu mai apare nici pensia alimentară către fosta soţie, Ioana Valmar, în valoare de 36.000 de lei, care apare în declaraţia de avere de anul trecut.

Veniturile liderului ALDE au fost, în ultimul an fiscal, de 168.295 lei, cu 6,383 de lei mai mult decât anul trecut.

O noutate din declaraţia de avere o constituie două donaţii făcute soţiei sale, Loredana Popescu Tăriceanu, constând în două apartamente, unul în valoare de 78.987 euro şi celălalt, în valorea de 103.992 euro. Ambele donaţii au fost căute în 2018.

Liderul ALDE şi-a împrumutat colegul de partid, Daniel Barbu, fost şef al Autorităţii Electorale Permanente, care a candidat pe lista partidului pentru europarlamentare, cu suma de 100.000 de lei.

Dacă în 2018, datoria pe care o avea de recuperat, din campania de la alegerile prezidenţiale din 2014, era de 173.922 lei, în ultima declaraţie de avere, suma a rămas 82.922 lei.

Şi soţia preşedintelui ALDE a câştigat mai mulţi bani, în ultimul an fiscal, ca şi designer vestimentar. Astfel, dacă în urmă cu un an avea un venit de 32.960 de lei, în ultima declaraţie de avere aceasta câştigase, în ultimul an fiscal, suma de 35.243 lei.



