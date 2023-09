„Am stat puțin de vorbă cu el. A zis că ne auzim. Astea au fost ultimele cuvinte și nu ne-am mai auzit”, a spus tatăl lui Marius Chiriac, unul dintre cei patru muncitori morți în explozia din noaptea de miercuri spre joi, de pe Autostrada Moldova.

El a aflat despre accident de la știri. „L-am sunat și nu îi suna telefonul. Imediat am intrat în panică, am încercat pe toate căile. Confirmarea am primit-o când au venit politiștii”, a mai spus bărbatul.

„Este o mare tragedie pentru localitatea noastră, localitatea Cîrligele din Vrancea. O familie tânără. Acum două săptămâni și jumătate, pe 2 septembrie, când el împlinea 30 de ani, i-am cununat civil, iar acum suntem cu toții îndoliați și îndurerați pentru că Marius Chiriac a plecat dintre noi prea tânăr”, a spus și primarul localității.

Deflagrația produsă în noaptea de miercuri spre joi la magistrala de gaz de la Călimănești, în Vrancea, pe șantierul Autostrăzii Moldova, a luat 4 vieți, a distrus toate utilajele din jur și a pârjolit culturile aflate dincolo de șantier. Explozia a avut loc în jurul orei 1.30 și s-a produs după ce un utilaj de săpat a lovit magistrala de gaz. A fost atât de puternică, încât a ucis patru oameni și a rănit alți cinci și a fost vizibilă din Focșani, la 31 km distanță.

ISU Vrancea a stabilit că explozia, urmată de incendiu, a fost cauzată de fisurarea magistralei de transport a gazelor naturale şi de apariţia unor scântei mecanice, în urma lucrărilor pe şantier. Prefectul de Vrancea a afirmat că a fost o eroare umană, iar Eliza Botezatu, inspector-șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Vrancea, a declarat pentru Libertatea că „deocamdată nu există nicio concluzie”.

Segmentul de drum unde a avut loc explozia face parte din lotul 1 al Autostrăzii Focșani – Bacău care a fost atribuit, în noiembrie 2022, asocierii Spedition UMB SRL – SA&PE Construct SRL – Tehnostrade SRL. Toate cele trei firme din asociere sunt deținute de familia omului de afaceri Dorinel Umbrărescu.