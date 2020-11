Donald Trump și-a început discursul acuzator, susținând că democrații încearcă să „fure” alegerile. ”Dacă numărăm voturile legale, câștig în mod clar. Dacă numărăm voturile ilegale, ei încearcă să fure alegerile”, a spus el.

După primele declarații ale lui Trump, televiziunile MSNBC, ABC, CBS, CNBS și NBC au întrerupt transmisiunea, iar reacțiile prezentatorilor au fost aproape similare: l-au contrazis pe președinte.

„Suntem din nou în situația neobișnuită de a-l întrerupe pe președintele Statelor Unite, dar și de a-l corecta pe președintele Statelor Unite. Nu sunt voturi ilegale despre care să știm, nu este nicio victorie Trump din câte știm”, a spus moderatorul de la MSNBC Brian Williams.

MSNBC immediately cuts off Trump when he moves to undermine the integrity of US election system.



„Here we are again in the unusual position of not only interrupting the President of the United States but correcting the President of the United States…” pic.twitter.com/IwVshBmosK