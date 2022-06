„Eu am înregistrat tot, am cumpărat tehnică din sponsorizări. Altfel trebuia să plătesc 7.500 de lire. Eu acum prelucrez materialul, iar săptămâna viitoare o să-l trimit la Londra pentru a fi certifcat de Guinness Book. Este sigur un record mondial. Noi am măsurat cu ceas-gadget 5.371 m, dar la Guinness se ia după GPS. A fost de 17.473 de picioare, 5.325 de metri. Acesta este recordul în sine: cea mai mare altitudine la care s-a cântat”, a declarat pianistul.

El a povestit tot parcursul dificil al traseului său solitar până în Himalaya. Din cauza vremii nefavorabile, artistul a fost nevoit să aştepte opt zile. Cu o zi înainte de concert, printr-un mesaj vocal, şi-a întrebat logodnica dacă vrea să se căsătorească cu el, iar ea a spus „da”.

Din acel moment, vremea s-a domolit, interdicţiile de zbor au fost anulate, pianul a fost adus în mod special cu un elicopter cu uşi demontate, iar a doua zi, după acordarea instrumentului, pianistul a reuşit să interpreteze de la ora 13.35 până la ora 15.47 nu mai puţin de 34 de piese muzicale cu compozitori diferiţi, precum şi 28 de imnuri naţionale.

Iniţial am vrut să cânt 80 de piese, dar vremea nu mi-a permis. Vreau să trimit înregistrările la acele state, ca să fie şi ele mândre. Visul meu e să pot înfiinţa aici Muzeul muzicii. Am făcut acest lucru pentru oraş. Thurzo Zoltan:

Precedentul record era deţinut de Evelina De Lain (Marea Britanie), care. pe 6 septembrie 2018 a ţinut un concert la 4.946 m altitudine, în Singge La Pass, India.

