Impact fatal pe autostradă: doi oameni coborâți din mașină, loviți în plin de un autotren

Potrivit martorilor, autoturismul condus de un bărbat de 56 de ani din comuna Jariștea, județul Vrancea, era oprit pe banda întâi a autostrăzii. Șoferul și pasagera sa, o femeie de 50 de ani din Vrancea, coborâseră din vehicul. În acel moment, autotrenul i-a lovit în plin, autoturismul fiind grav avariat.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Timiș a intervenit rapid la fața locului. „Luni, 06.04.2026, în jurul orei 18.25, am fost solicitați să intervenim pentru asigurarea măsurilor PSI și prim ajutor în urma unui accident rutier produs pe A1, km 504 (sensul de mers spre Arad).

La locul evenimentului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului 1 Timișoara și Punctului de Lucru Pișchia, cu o autospecială de primă intervenție și comandă, o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD cu medic. În accidentul rutier sunt implicate un autotren și un autoturism cu platformă. În urma evenimentului rutier rezultă două victime (din autoturism), dintre care una decedată (sex masculin), și o victimă de sex feminin, conștientă, cooperantă”, a transmis ISU Timiș.

Trafic blocat și dosar penal deschis după accidentul mortal de pe Autostrada A1

Bărbatul decedat, Gabriel Bolovan, era un om de afaceri cunoscut din comuna Jariștea, cu activități în viticultură și transport. Acesta era și membru al Consiliului Local Jariștea, aflat la primul mandat. Femeia rănită, de 50 de ani, a fost transportată de urgență la spital cu ajutorul unui elicopter SMURD.

Poliția Timiș a oferit detalii despre circumstanțele accidentului. „La data de 06 aprilie 2026, în jurul orei 18.25, pe autostrada A1 Deva-Nădlac, a avut loc un accident pe sensul de mers dinspre localitatea Giarmata înspre municipiul Arad, între un autoturism condus de un bărbat de 56 de ani și un autocamion condus de un bărbat de 36 de ani. În urma impactului, o persoană a decedat, respectiv bărbatul de 56 de ani, iar o femeie de 50 de ani a fost rănită și transportată la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate. Conducătorul autocamionului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ”, a precizat IPJ Timiș.

Traficul pe Autostrada A1 a fost blocat timp de mai bine de o oră, ulterior fiind dirijat cu dificultate. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările producerii accidentului.

