Topul orașelor lumii: Bucureștiul, în urma Sofiei la calitatea vieții. Timișoara și Cluj, peste Capitală

Capitala României se află pe locul 188 din lume din 255 de orașe analizate în Indexul privind calitatea vieții, în vreme ce Sofia, capitala Bulgariei, se află pe locul 174. Budapesta se găsește pe poziția 172, Varșovia este pe locul 158, iar Praga se află pe locul 98 în clasament.

Sofia, capitala Bulgariei, se află pe locul 174 | Foto: 123rf

Topul compară o serie de indicatori, precum puterea de cumpărare, costul vieții, sănătatea, prețurile proprietăților raportate la venituri, traficul, poluarea, clima și siguranța cetățeanului.

Din regiune, cel mai bine plasată capitală este Ljubljana, capitala Sloveniei, aflată pe locul 78, în vreme ce din estul Europei orașul Tallinn, care este capitala Estoniei, se clasează pe locul 62.

Stradă din Ljubljana, capitala Sloveniei | Foto: 123rf

Viena, capitala Austriei, este pe 26 în lume, conform aceluiași clasament.

Mai mult, există alte două orașe din țara noastră care depășesc Capitala în privința calității vieții: Timișoara este pe locul 115, iar Cluj-Napoca se regăsește pe 122.

Timișoara, România | Foto: Shutterstock

În schimb, Bucureștiul depășește metropole precum Atena (191), Roma (203), Moscova (211) sau Istanbul (212).

SUA și Australia domină topul

Pe primul loc în lume se află orașul Raleigh, din statul american Carolina de Nord, urmat de două orașe din Australia, respectiv Canberra și Adelaide.

Raleigh, North Carolina, USA | Foto: 123rf

Primul oraș european este Zürich, centrul financiar al Elveției, aflat pe locul patru în lume. Între orașele europene din top acesta este urmat de alte două din aceeași țară, respectiv Basel (9) și Geneva (14), și două din Olanda, respectiv Haga (15) și Eindhoven (22).

Prima capitală din Uniunea Europeană aflată în top este Copenhaga, capitala Danemarcei ocupând locul 24.

Stradă în Copenhaga, capitala Danemarcei | Foto: 123rf

Costul vieții

În privința costului vieții, Bucureștiul este pe locul 171 în lume, din 582 de orașe analizate de Numbeo.com. Indicatorul înglobează prețurile de consum, precum alimente, transport și utilități și nu include costurile cu chiriile sau ipotecile.

Din 582 de orașe analizate, Bucureștiul se situează pe locul 171 în lume, privind costul vieții | Foto: Shutterstock

Portalul în cauză calculează acest indicator prin raportare la costurile din New York. Bucureștiul are un scor de 40,25, ceea ce înseamnă că în Capitală costurile sunt 40,25% din cele de la New York, cu aproape 60% mai mici.

Cu cât un oraș se află mai sus în acest top, cu atât este mai ieftin să locuiești într-o astfel de metropolă, iar cu cât acesta se află mai jos în clasament, cu atât este mai scump.

Clujul este pe locul 170, Constanța se află pe 141, Brașov, pe 131, Iași, pe 129, iar Timișoara, pe 124.

În top apar și alte orașe din România: Sibiul se clasează pe locul 122, Oradea, pe 114, Craiova, pe 107 și Arad, pe 104.

În majoritatea orașelor mari din regiune se trăiește mai scump: Praga se situează pe poziția 247, Budapesta se află pe locul 205, Varșovia, pe 196, Sofia se găsește pe poziția 187, iar Belgrad, pe 174.

Cea mai scumpă capitală din regiune este Atena, capitala Greciei fiind pe locul 276.

Atena, o capitală scumpă | Foto: 123rf

Polonia are mai multe orașe mai scumpe decât Bucureștiul în privința costului vieții, așa cum este cazul Cracoviei (182), Wroclaw (181) sau Poznan (176).

Paradisurile fiscale și cele bancare

Cel mai scump oraș din clasament este Hamilton, capitala Insulelor Bermude, un paradis fiscal aflat sub coroana britanică.

Hamilton, capitala Insulelor Bermude | Foto: 123rf

Alături de acesta se află o pleiadă de orașe elvețiene: Zürich, Basel, Zug, Lugano, Lausanne, Berna și Geneva.

Topul celor mai scumpe orașe din lume în funcție de costul vieții mai este completat de Beirut (Liban) și Stavanger (Norvegia).

Putere de cumpărare peste Budapesta

În funcție de puterea de cumpărare, Bucureștiul se află pe locul 376 din lume din 582, conform indexului realizat de portalul Numbeo.

În fața Capitalei noastre se regăsesc Praga (287), Varșovia (308), Bratislava (332), Vilnius (335) și Sofia (364).

În schimb, în urma Bucureștiului se află Budapesta (378), Atena (452), Ankara (455), Belgrad (476), potrivit datelor Numbeo.

Un locuitor din București are la dispoziție anual 13.850 de euro, peste nivelurile înregistrate în Budapesta (9.722 de euro) și Varșovia (13.566 de euro), dar sub Praga, unde media este de 14.114 euro pe cap de locuitor, conform Ziarului Financiar, care citează datele firmei de consultanță GfK.

Puterea de cumpărare a locuitorilor Bucureștiului este peste cea a Budapestei sau a Varșoviei | Foto: 123rf

Puterea de cumpărare în București este cu 86% peste cea medie națională și doar cu 8% sub media Europei, mai arată sursa citată.

În schimb, puterea de cumpărare medie este mai mare în Polonia, Cehia și Ungaria decât în România, ca urmare a disparităților dintre bogați și săraci.

Cea mai mare putere de cumpărare

Primele zece orașe din lume în privința puterii de cumpărare sunt din Statele Unite: Dallas, Houston, Ann Arbor, San Jose, Fremont, Austin, Jersey City, Santa Clara, Columbus și Raleigh.

De partea cealaltă, orașele cu cea mai mică putere de cumpărare din lume sunt Havana (Cuba) și Damasc (Siria).

Havana, Cuba, orașul cu cea mai mică putere de cumpărare din lume | Foto: 123rf

Sănătate, poluare, trafic

În privința sănătății , Bucureștiul este la coada clasamentului pe locul 256 din 291 analizate, fiind depășit de orașe precum Iași (251), Sofia (241), Bratislava (240), Varșovia (229), Riga (214), Cluj (194), Zagreb (182). Alte orașe care stau mai bine la acest capitol sunt Nairobi (Kenya, locul 206) sau Lahore (Pakistan, locul 202).

Bucureștiul stă prost, fiind pe locul 279 din 353 analizate. Iașiul este pe 186, Timișoara, pe 172, Clujul, pe 115. Cel mai nepoluat oraș din România este Brașov, pe locul 73. Sofia se regăsește pe locul 245, iar Budapesta, pe 158, ambele stând mai bine decât Capitala noastră. În privința traficului, Bucureștiul este pe poziția 174 din 246 orașe analizate. Capitala este mai aglomerată decât metropole precum Paris (163) Madrid (128), Tokyo (120) sau Milano (110). Iași se află pe locul 115, Clujul, pe 32, Timișoara, pe 7 și Brașov, pe 5, ultimele două fiind unele dintre cel mai bine plasate din clasamentul general. Capitala Bulgariei, Sofia, înregistrează un trafic mai puțin aglomerat decât București, astfel că se află pe locul 50 în top. Cel mai aglomerat oraș din lume este Los Angeles, iar cel mai bine stă Best, din Olanda.

Foto: Profimedia

