Întrebat dacă Ilie Bolojan are nevoie de sprijinul Nicușor Dan, Traian Băsescu a spus: „Da şi nu. Da, în mod cavaleresc, dar din punct de vedere pragmatic este bine să nu fie partenerul lui Bolojan. În şase, opt luni, Bolojan va avea nivelul de simpatie foarte scăzut. Şi atunci va trebui să vină preşedintele curat, după excursii în Moldova cu copiii şi să spună «Asta e!»”.

Potrivit lui Băsescu, după câteva luni, când popularitatea lui Ilie Bolojan va scădea din cauza măsurilor de austeritate, Nicușor Dan va trebui să intervină și să schimbe Guvernul pentru a relansa încrederea în Executiv: „Eu am experiența mea. Am fost solidar cu guvernul, mi-am asumat, dar eram la al doilea mandat. El este la primul mandat, și peste câteva luni, când Bolojan va fi foarte erodat de măsurile pe care le ia, asta-i politica, va trebui să vină un președinte care să spună calea de urmat: schimbăm guvernul pentru relansarea încrederii în Executiv”.

Fostul președinte a adăugat însă că nu își dorește ca PSD să dea viitorul premier: „Cei care au nenorocit finanțele publice au fost cei de la PSD, cel mai puternic agent de distrugere a bugetului României. Ciolacu a fost vârful și emblema acestui proces”.

„Eu sper că Nicușor Dan va găsi resursele să formeze un nou guvern după ce țara este redresată, după ce problemele de deficit intră pe un curs care nu mai necesită efort. Deci, atunci când lucrurile intră într-o matrice generată de măsurile pe care le ia Bolojan și deficitul se va reduce, atunci va fi momentul să pună un nou guvern”, a concluzionat Băsescu.

Amintim că Ilie Bolojan a fost desemnat premier de președintele Nicușor Dan pe 23 iunie, iar una dintre primele măsuri luate de noul Guvern a fost creșterea taxelor. Mai exact, primul pachet pentru reducerea deficitului bugetar, care a intrat în vigoare la 1 august, a conținut două lovituri importante pentru români: creșterea TVA la 21 la sută și faptul că bătrânii cu pensii lunare mai mari de 3.000 de lei net vor plăti CASS de 10% peste suma care depășește acest prag.

Cu toate acestea, în ciuda măsurilor luate de Guvern, Ilie Bolojan a anunțat pe 2 septembrie că deficitul bugetar pe care România îl va raporta la finalul lui 2025 nu va fi sub 8%.

Pe 24 septembrie, Bolojan a declarat că a convenit la Bruxelles cu oficialii europeni un deficit de 8,4% din PIB pentru finalul acestui an, adică aproape 32 de miliarde de euro. Anul trecut România a avut cel mai mare deficit bugetar din Europa, de 9,3% din PIB.





