Circulația pe tronsonul cuprins între Bâlea Lac și Bâlea Cascadă (județul Sibiu) va fi închisă, conform programului obișnuit, începând cu 1 noiembrie, a precizat luni directorul Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov, Tudor Duțu.

Acesta a explicat că sunt așteptate noi ninsori în zilele următoare, dar situația este sub control.

„În 29 septembrie am avut prima ninsoare pe Transfăgărășan, însă cantitățile nu au fost semnificative. Ne așteptăm să mai ningă, suntem pregătiți, utilajele de deszăpezire sunt deja în acțiune și pot fi suplimentate dacă va fi nevoie. În prezent, nu există motive pentru a închide mai devreme drumul decât data stabilită, 1 noiembrie”, a spus Tudor Duțu.

La peste 2.000 de metri altitudine, în zona Bâlea Lac, a nins pentru prima dată în acest sezon, a confirmat și meteorologul Cristina Blaga, de la Centrul Meteorologic Regional Transilvania-Sud din Sibiu.

„Sunt doar petice de zăpadă, nu s-a format un strat compact, iar acum ninge slab”, a precizat Cristina Blaga pentru Agerpres, menționând că este singura zonă din județul Sibiu unde a nins în ultimele 24 de ore.

Accesul la Bâlea Lac se face fie cu mașina, pe Transfăgărășan, fie cu telecabina, iar drumarii au răspândit deja material antiderapant pentru siguranța circulației.

