De Adrian Cochino,

Vlad Alexandrescu spune că practicile folosite în țările arabe nu sunt permise prin standardele organizaţiei mondiale a sănătăţii animalelor.

”În timp ce ne pasionam toți pentru alegerile prezidențiale, peste 14.000 de oi au murit înecate ieri în portul Midia. Nu au putut fi salvate decât câteva. Urmau a fi transportate către Arabia Saudită, pentru a fi sacrificate acolo.

Dacă aceste animale nu ar fi murit înecate, ar fi sfârşit într-un mod şi mai îngrozitor. Ţările arabe nu respectă niciun fel de standarde de protecţie a animalelor. Oilor şi vacilor li se taie tendoanele, ochii, sunt agăţate de picioare cu frânghii şi lanţuri, li se taie gâtul fără asomare. În cazul transportului naval de multe ori nu există niciun veterinar la bord, pentru a putea interveni când apare o problemă”, scrie Alexandrescu pe Facebook.

Senatorul susține că mai multe țări au oprit deja exporturile de animale vii către Orient și Africa.

”Din aceste cauze şi pe valul creşterii îngrijorării populaţiei pentru starea de bine a animalelor, majoritatea ţărilor Europene, dar şi Australia, au încetat să transporte animale vii către Orient şi Africa”, spune Alexandrescu .

Senatorul mai reamintește și faptul că României i s-a cerut în mod oficial să oprească un transport de oi către Golful Persic, în vara acestui an.

”În iulie 2019, Vytenis Andriukaitis, comisarul european pentru sănătate și siguranță alimentară, a cerut Romaniei să oprească transportul a 70.000 de oi către o serie de state din Golful Persic, deoarece nu erau asigurate condiţii bune pentru transportul animalelor”, spune Alexandrescu.

Today I sent a letter?to Minister Daea and asked to stop the shipment of 70.000 Romanian sheep to Persian Gulf since appropriate #animalwelfare conditions cannot be guaranteed.



I’ll also remind MS their obligations in #AGRI Council next Monday? https://t.co/cSUL8IF6D1 pic.twitter.com/XRohJ2OXq0