Spre exemplu, pentru un consum lunar de 90 kW, factura a urcat la 130 de lei, față de 60 de lei. Iar la un consum de 200 kW, costul a sărit la aproape 300 de lei, comparativ cu 160 de lei anterior.

Deși consumul vizat este cel din luna iulie, când cota TVA era încă de 19%, facturile pe august au fost calculate la noua cotă de 21%. Potrivit articolului 281, alin. (8) din Codul Fiscal, pentru servicii cu prestări continue, cum sunt utilitățile (energie electrică, gaze, apă), cota de TVA aplicabilă este cea în vigoare la data facturării sau plății, nu la data consumului.

Ministrul energiei a prezentat o soluție. „E un mecanism foarte complex, am calculat ce sume de bani avem disponibile, am găsit o sursă de finanțare, creăm un mecanism de finanțare pentru a nu pune în sarcina consumatorului final achiziția acestor smart metere, iar astăzi avem 150 de milioane de euro disponibili în prima etapă. Împreună cu operatorii de furnizare și distribuție a energiei electrice calculăm cum putem să facem o platformă informatică în care omul să știe că, dacă va consuma energie electrică între ora 10 și 18, va plăti 90 de bani, iar pentru ce va consuma între 18 și 22 va plăti 1,3 lei, 1,4 lei”, a spus Bogdan Ivan la Prima TV.

Recomandări Crucea de Piatră, cartierul celor 22 de bordeluri din București. Povestea „Guvernatorului” Șmil Olschanetsky, emigrantul rus care stăpânea lumea interlopă

Un smart meter, adică un contor inteligent, este un dispozitiv electronic care măsoară consumul de energie electrică și transmite datele în timp real către furnizor și către consumator. Problema în acest caz este că economiile depind de comportament, adică oamenii trebuie să își adapteze consumul la orele ieftine. Cine stă acasă seara și folosește intens curentul, de exemplu cu aerul condiționat, nu câștigă aproape nimic.

Amintim că, la finalul lunii iunie, Guvernul condus de Ilie Bolojan a adoptat o nouă schemă de sprijin pentru plata facturilor la energie, pentru că măsura de plafonare a prețurilor la curent expira pe 1 iulie.

Noua lege prevede că românii din aproximativ două milioane de locuri de consum vor primi vouchere de 50 de lei pe lună, până în martie 2026.

Totuși, nu toți românii beneficiază de acest ajutor. Mai precis, beneficiarii trebuie să aibă venituri sub 2.000 de lei/lună (persoane singure) sau sub 1.800 de lei/lună (pe membru de familie).

Românii cu venituri mici sunt considerați:

persoana singură cu un venit net lunar de maximum 1.940 de lei

familiile cu un venit net lunar/membru de maximum 1.784 de lei.

Măsurile de protecție socială se aplică în perioada 1 iulie 2025-31 martie 2026.