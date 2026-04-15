Incidentul este al doilea atac armat în școli în două zile, după ce un fost elev a rănit 16 persoane într-un liceu din Sanliurfa, marți, înainte de a se sinucide într-un schimb de focuri cu poliția.

Guvernatorul Unluer a declarat că elevul a ascuns armele tatălui său într-un rucsac și a intrat în două săli de clasă, unde a tras „la întâmplare”. Potrivit Al Jazeera, atacul a generat panică și scene dramatice, surprinse de agenția IHA, care a difuzat imagini cu părinți îngrijorați și o persoană evacuată cu fața și corpul acoperite.

Martorii citați de presă au raportat focuri de armă intense. Zona școlii este acum securizată de poliție, iar ambulanțele au intervenit rapid la fața locului. Ministrul Justiției, Akin Gurlek, a anunțat că procurorii au lansat imediat o investigație.

În Turcia, atacurile armate în școli sunt rare. Totuși, în mai 2024, un alt fost elev a împușcat mortal directorul unui liceu privat din Istanbul, la cinci luni după ce fusese exmatriculat.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE