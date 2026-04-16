Strategia românilor în magazinele duty-free

Conform autorităților, cei trei achiziționau bilete de avion la tarife reduse doar pentru a avea acces la zona de plecări a aeroporturilor.

Odată trecuți de controlul de securitate, intrau în magazinele duty-free, unde sustrăgeau produse de lux, precum parfumuri de la branduri renumite, inclusiv Bulgari, Armani, Chanel și Givenchy. Produsele erau ascunse în bagajele de mână, iar suspecții părăseau aeroportul fără să mai urce în avion.

Cum au fost prinși cei trei români

Militarii au reușit să identifice cei trei suspecți analizând înregistrările video de supraveghere și comparând datele din listele pasagerilor. În cazul din Pisa, autoritățile au observat o împărțire clară a rolurilor: unul dintre suspecți sustrăgea bunurile, în timp ce ceilalți acționau ca „pază”.

„Am intervenit imediat ce au ieșit din magazinul duty-free. În timpul controlului bagajelor, am găsit marfa furată”, au declarat reprezentanții Guardia di Finanza pentru Pisa Today.

Potrivit anchetatorilor, cei trei ar putea fi implicați și în alte furturi similare în aeroporturi din Italia. Aceștia suspectează că furturile ar putea face parte dintr-o rețea organizată, motiv pentru care cercetările continuă pentru a identifica eventuali complici sau beneficiarii bunurilor furate.

Cei trei suspecți au fost plasați în arest și, la dispoziția procurorului de serviciu de la Parchetul din Pisa, au fost prezentați în fața instanței într-un proces rapid. Pe lângă cele 32 de cutii de parfum confiscate, autoritățile au sechestrat și bagajele folosite pentru transportul mărfii, precum și telefoanele mobile ale acestora. Valoarea totală a bunurilor furate este estimată la aproximativ 4.500 de euro.