„Am desfăşurat forţele noastre pentru a urmări şi decuraja orice activitate răuvoitoare” din partea acestor submarine, a declarat John Healey într-o conferinţă de presă.

Alte state aliate, inclusiv Norvegia, au participat la această operaţiune.

„Vă supraveghem activităţile în apropierea cablurilor noastre (…) şi să ştiţi că orice încercare de a le avaria nu va fi tolerată şi va avea consecinţe grave”, a avertizat ministrul britanic al Apărării, adresându-se Kremlinului.

According to UK Defense Secretary John Healey, Russia has been conducting covert undersea operations near critical UK infrastructure in recent months.



The activity reportedly involved an Akula-class attack submarine and two submarines linked to Russias GUGI deep-sea operations…

Potrivit lui Healey, submarinele ruseşti au părăsit între timp zona de supraveghere.

Ministrul britanic a organizat această conferință de presă după ce cotidianul The Telegraph a dezvăluit joi că o fregată rusă a escortat prin Canalul Mânecii două petroliere din flota fantomă a Kremlinului.

Guvernul britanic a precizat, la sfârşitul lunii trecute, că armata sa poate să urce la bord şi să confişte navele vizate de sancțiuni și care fac parte din flota fantomă a Kremlinului dacă pătrund în apele teritoriale ale Regatului Unit.

